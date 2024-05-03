Выплат не будет. Эксперт раскрыла, в каких случаях могут отменить пенсию

«Если пропущено медицинское освидетельствование — при получении пенсии по инвалидности, при достижение возраста 18 лет или в случае непредоставления документов об очном обучении — при получении пенсии по потере кормильца, при истечении срока действия “вида на жительство” — для иностранного гражданина, при выезде на постоянное место жительство за границу — если заключен международный договор об ответственности за выплату пенсии в иностранном государстве», — пояснила Демидова.
Выплата пенсии также может быть приостановлена, если пенсионер в течение 6 месяцев не забирает денежные средства в почтовом отделении или через почтальона — это может расцениваться как отказ от получения пенсии, уточнила эксперт. «Правило 6 месяцев» не действует, если пенсионер получает пенсию на банковскую карту. С момента зачисления на счет пенсия считается не только выплаченной, но и полученной, такое разъяснение в 2022 году дал Конституционный суд.
«Для возобновления выплат нужно направить заявление в Социальный фонд России, в течение пяти рабочих дней решение будет принято. Подать заявление можно как в отделении, так и через портал Госуслуг. Выплаты возобновляются со следующего месяца с учетом возмещения средств за период приостановки выплат, но не более трех лет», — сказала Светлана Демидова.
Выплата пенсии может быть прекращена в случае утраты пенсионером права на пенсию или по истечении шести месяцев со дня приостановления пенсионных выплат — с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекли указанные сроки, подчеркнула эксперт.
Ранее эксперт Игорь Балынин объяснил, что такое заморозка пенсионных накоплений. По его словам, с 2002 года в рамках обязательного пенсионного страхования существует накопительный компонент, соответственно, часть страховых взносов, уплачиваемых работодателями, перечислялась не только на формирование пенсионных прав для выплаты страховой пенсии, но и на формирование пенсионных накоплений. В разные годы это осуществлялось по разным нормативам, в том числе с учетом дифференциации по годам рождения и полу.