Выплат не будет. Эксперт раскрыла, в каких случаях могут отменить пенсию

Выплата пенсии также может быть приостановлена, если пенсионер в течение 6 месяцев не забирает денежные средства в почтовом отделении или через почтальона — это может расцениваться как отказ от получения пенсии, уточнила эксперт. «Правило 6 месяцев» не действует, если пенсионер получает пенсию на банковскую карту. С момента зачисления на счет пенсия считается не только выплаченной, но и полученной, такое разъяснение в 2022 году дал Конституционный суд.