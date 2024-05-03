В ГД рассказали, как будет работать сервис самообследования земельных участков

Для россиян доступна новая функция онлайн-оценки соблюдения требований, касающаяся земельных участков. В чем она будет полезна для их владельцев и как воспользоваться новой мерой, рассказал в комментарии «РГ» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Так, новшество, по его словам, может уберечь в будущем от возникновения земельных споров с соседями — и от ответственности.