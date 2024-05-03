В ГД рассказали, как будет работать сервис самообследования земельных участков

На сайте Росреестра с помощью нового сервиса правообладатели земельных участков и землепользователи могут пройти самообследование и самостоятельно оценить соблюдение обязательных требований при использовании участков. Это информационный сервис, цель которого — проинформировать землепользователей о возможных нарушениях и предотвратить их совершение.
Это актуально, ведь правообладатели зачастую не обладают информацией об обязательных требованиях, которые необходимо соблюдать при использовании земельных участков, вследствие чего допускают нарушения законодательства, объяснил Гаврилов. Сервис позволит получить информацию об отсутствии или возможном наличии нарушений и рекомендации по их устранению.
«Воспользоваться сервисом можно как без авторизации на сайте, перейдя на соответствующую страницу, так и в своем личном кабинете, — рассказал депутат. — Для этого в разделе “Мои объекты недвижимости” нужно выделить интересующий земельный участок и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать сервис самообследования. Далее следует ответить на ряд предложенных вопросов об использовании участка».
Он уточнил, что на некоторые вопросы, касающиеся характеристик участка, сервис предлагает подсказки на основании сведений из Единого госреестра недвижимости. «К примеру, могут быть вопросы: использует ли правообладатель земельный участок; предназначен ли участок для жилищного строительства, — привел примеры глава комитета, — внесены ли в ЕГРН сведения о праве собственности
По его словам, в зависимости от полученных ответов система по заданному алгоритму выбирает один из двух вариантов: нарушений нет или возможно наличие нарушений. Во втором случае выдаются рекомендации по устранению. Например, обратиться за помощью в Роскадастр или зарегистрировать право собственности.
«Важно отметить, что данный сервис не выявляет нарушения земельного законодательства. Информация о результатах ответов на вопросы не передается сотрудникам Росреестра и не используется в рамках контроля», — назвал ключевой нюанс Гаврилов.