Пропущен срок вступления в наследство: есть ли риск потерять квартиру?

наследники имущества отсутствуют;никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);никто из наследников не принял наследства;все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).