Пропущен срок вступления в наследство: есть ли риск потерять квартиру?

Все нужно делать вовремя, иначе можно горько поплатиться за промедление. В вопросах наследования недвижимости сроки имеют критическое значение. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», чем грозит пропуск срока вступления в наследство и почему в этом случае есть риск потерять квартиру.
Что будет, если не успеть вступить в наследство?
В том случае, если наследники пропустили шестимесячный срок вступления в наследство, имущество умершего становится выморочным, то есть переходит в муниципальную собственность, разъясняет руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
Органы власти вправе распоряжаться выморочным жильем по своему усмотрению. Такая недвижимость обычно либо продается на торгах, либо используется властями для своих целей. Например, служит в качестве служебного жилья или передается людям, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.
В каких случаях имущество становится выморочным?
Недвижимость переходит в муниципальную собственность, как отмечает член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, в следующих ситуациях (п. 1 ст. 1151 ГК РФ):
наследники имущества отсутствуют;никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);никто из наследников не принял наследства;все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).
«Кроме того, на практике встречаются случаи, когда наследник принял наследство фактически, но не оформил никакие документы на имущество, и оно стало выморочным», — добавляет старший юрист юридической фирмы Ru.Courts Карина Кольцова.
Можно ли вернуть выморочное имущество?
Наследники могут восстановить право на такое имущество только в судебном порядке, говорят эксперты.
Для этого в суде придется доказать, что у них была уважительная причина, по которой они вовремя не смогли принять наследство и обратиться к нотариусу для открытия наследственного дела, предупреждает председатель комиссии по взаимодействию со СМИ нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская.
После того, как суд признает право наследника, ему необходимо как можно скорее передать вступившее в законную силу решение суда нотариусу и вступить в право наследства. Потом нужно обратиться для переоформления документов собственности в МФЦ или Росреестр, рекомендует Глебова.
«Четких сроков здесь не установлено, но обычно это делается либо в день вступления решения суда в законную силу, либо на следующий день», — прокомментировала она.
Если же наследство было принято фактически, то наследнику нужно обратиться в суд с требованием установить факт принятия наследства и признать за ним права собственности на имущество.
Сколько по времени можно не оформлять наследство?
Чтобы избежать потери имущества, наследство нужно принимать правильно. Необходимо в строго установленные законом сроки, а именно в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ) обратиться к нотариусу. Днем открытия наследства считается момент смерти или день вступления в законную силу решения суда об объявлении человека умершим, разъясняет Рисовская.
«К сожалению, на практике бывают случаи, когда наследники ошибочно полагают, что обращаться к нотариусу необходимо только после шести месяцев с момента смерти наследодателя. Подобное заблуждение приводит к тому, что в результате они пропускают установленный законом срок», — предупреждает нотариус.
Есть и второй возможный вариант — фактическое принятие наследства.
Что такое фактическое принятие наследства?
Принять наследство в установленный срок возможно не только путем подачи заявления нотариусу, но и фактически. Например, поселиться в квартире наследодателя, провести в ней ремонт и регулярно оплачивать коммунальные платежи, отмечает Сергеев.
Чтобы доказать это, нужно будет предоставить нотариусу справку о том, что адрес регистрации наследника совпадает с последним местом регистрации умершего.
«Этот документ нотариус может принять в качестве основания фактического принятия наследства и открыть наследственное дело», — объясняет Рисовская.
Но Сергеев все же не рекомендует принимать наследство вторым способом, так как нередко это все равно приводит к судебному разбирательству, по итогам которого наследник может лишиться всех прав на имущество.
Можно ли вступить в наследство, если уже прошло полгода?
Срок может быть продлен еще на три месяца для наследников последующих очередей.
К примеру, он будет увеличен для наследников второй очереди (братьев, сестер, дедушек и бабушек), если все наследники первой очереди (дети, супруг, родители) откажутся от наследства, говорит Сергеев.
ВАЖНО! Однако это не относится к тем, кто наследует по праву представления — внукам, племянникам, двоюродным братьям и сестрам в ситуации, когда наследники по закону умирают до дня открытия наследства или одновременно с наследодателем.
К такому наследованию, по словам Сергеева, применяется общий шестимесячный срок принятия наследства, он не продлевается на 3 месяца. В то же время, суды часто восстанавливают срок тем наследникам, которые на момент открытия наследства были несовершеннолетними, добавляет он.
Когда можно восстановить срок вступления в наследство и в каком порядке?
Если шестимесячный срок для принятия наследства будет пропущен, то оформить наследство у нотариуса уже не получится. Наследнику, желающему восстановить срок, необходимо будет обратиться в суд, предупреждает Рисовская.
«Суд может сделать это, если признает, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по уважительным причинам», — говорит нотариус.
ВАЖНО! Если наследство принял хотя бы один из наследников, то срок восстанавливается по письменному согласию такого человека. В этом случае свидетельства о праве на наследство в причитающихся долях будут выданы всем наследникам.
Какие уважительные причины для восстановления срока наследства?
К таким причинам относятся, например, длительная или тяжелая болезнью, беспомощное состояние либо неграмотность, конкретизирует Сергеев.
«Но, конечно, суд не восстановит срок по надуманным причинам. Не удастся восстановить срок из-за непродолжительной болезни, незнания закона или отсутствия сведений о составе наследственного имущества», — объясняет он.
Также нельзя, по словам Сергеева, восстановить срок и в случае, когда прошло больше шести месяцев с момента, как отпали обстоятельства, послужившие его пропуску.
ВАЖНО! Незнание о смерти наследодателя в силу того, что наследник с ним не поддерживал отношения, не относится к уважительным причинам пропуска срока на принятие наследства, добавляет Кольцова.
К какому нотариусу обращаться, чтобы принять наследство?
Наследственное дело открывается по последнему месту жительства умершего, объясняет Рисовская.
«Это значит, что если человек на момент смерти был зарегистрирован по месту жительства, например, в Москве, то наследникам нужно обратиться к любому нотариусу столицы», — говорит она.
Должен ли нотариус разыскивать наследников?
По закону нотариус не разыскивает наследников, предупреждает Рисовская. Но все же он обязан известить тех из них, место жительства или работы которых ему известно (ст. 61 Основ законодательства о нотариате).
Такую информацию, как правило, нотариусу сообщают другие наследники, обратившиеся к нотариусу для открытия наследственного дела.
Кроме того, сведения об открытом наследстве публикуются на сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе «Розыск наследников».
«На практике наследник, который не знает об открытии наследства, конечно, едва ли просматривает сайт нотариальной палаты. Так что случаи, когда наследник, который не поддерживал общение с наследодателем пропускает срок вступления в наследство, не редкость», — констатирует Кольцова.
Если же нотариус знал о наличии других наследников, но никаких действий не предпринял, а выдал другим родственникам свидетельство о праве на наследство, пострадавшему наследнику необходимо обратиться в суд за восстановлением срока для принятия наследства, советует Глебова.
После этого следует пожаловаться на действия нотариуса в Федеральную нотариальную палату, добавляет она.