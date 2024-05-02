Bloomberg: вернувшиеся в РФ россияне обеспечили до трети роста экономики

Число краткосрочных видов на жительство для россиян в Турции составило около 60 тыс. в 2023 году по сравнению с 132 тыс. в 2022-м. В Грузии число уехавших из страны россиян увеличилось в шесть раз, до 35,3 тыс. Число прибывших снизилось на 16%. Казахстан в конце 2022 года сообщал о прибытии 146 тыс. россиян. По данным генконсульства в Алматы, через год в стране осталось не больше 80 тыс. человек.