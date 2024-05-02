Bloomberg: вернувшиеся в РФ россияне обеспечили до трети роста экономики

Вернувшиеся в РФ работники составляют 0,3% от общего числа занятых в экономике. Это мало способствует снижению дефицита на рынке труда, но показывает огромный вклад репатриантов в экономическую деятельность, пишет агентство. Некоторым Россия предлагает лучшие возможности, чем до начала военной операции. Например, IT-специалист Евгений вернулся из Алматы, когда получил условия, о которых раньше «не мог даже мечтать».
Кремль летом 2023 года заявлял, что половина тех, кто уехал из страны на фоне военной операции, вернулись обратно. Как пишет Bloomberg, это подтверждается статистикой по наиболее популярным странам, куда уезжали россияне, а также данными компаний, которые помогают с переездами. Так, компания «Финион» сообщила, что около 40−45% ее клиентов, уехавших из РФ, вернулось обратно.
Как отмечает агентство, оценки числа уехавших значительно разнятся. Так, по данным Альфа-банка, в 2022 году РФ потеряла около 1,5% рабочей силы, около 1,1 млн человек. Некоторые уехали в Европу, многие — в ОАЭ, Таиланд и Индонезию, а также в соседние страны.
Число краткосрочных видов на жительство для россиян в Турции составило около 60 тыс. в 2023 году по сравнению с 132 тыс. в 2022-м. В Грузии число уехавших из страны россиян увеличилось в шесть раз, до 35,3 тыс. Число прибывших снизилось на 16%. Казахстан в конце 2022 года сообщал о прибытии 146 тыс. россиян. По данным генконсульства в Алматы, через год в стране осталось не больше 80 тыс. человек.
Как пишет Bloomberg, россияне сталкиваются за границей с отказом от продления вида на жительство, с трудностями с переводом денег и с ограниченным количеством мест, где их могут принять на работу. Бывший 50-летний политический консультант Алексей, который уехал после задержания на антивоенном митинге, рассказал, что вернулся на родину после того, как закончились финансы от его бизнеса. По его мнению, «никто не ждет» россиян за границей.
Процесс репатриации продолжится, пишет Bloomberg. По данным исследования ученых из Института Европейского университета во Флоренции, 41% российских мигрантов — а в некоторых странах всего 16% — считают свой статус стабильным или в некоторой степени стабильным. 25% сообщают о дискриминации со стороны местных жителей и учреждений.
Подробнее о популярных у уехавших россиян направлениях — в материале «Ъ FM» «Релоканты въезжают и выезжают».