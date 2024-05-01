Власти Австрии предостерегли RBI от сделки со Strabag из-за связей с Дерипаской

По информации агентства, банк планирует купить долю в венской строительной компании Strabag, в прошлом контролируемой кипрской компанией российского олигарха Олега Дерипаски. Это вызвало критику со стороны Министерства финансов США, так как Олег Дерипаска находится под санкциями, что усилило напряженность отношений между Вашингтоном и Raiffeisen, пишет Reuters.

Источник также рассказал, что власти США предупредили банк, что они «не могут дать свое благословение на сделку и могут наложить штраф, если банк продолжит ее». Остается неясным, каким именно может быть наказание со стороны США, но, по утверждению источника, кроме штрафа США могут пойти на радикальные меры и закрыть банку доступ к долларовым платежам.