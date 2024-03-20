Reuters: США пытаются заставить Raiffeisen не покупать долю Дерипаски в Strabag

По словам собеседников агентства, представители Минфина США в последние несколько недель провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Дерипаска находится под санкциями. Два источника заявили, что Вашингтон готов принять меры против австрийского банка, если Дерипаска получит выгоду от осуществления сделки. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут в ней участвовать.