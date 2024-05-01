В Минэнерго США сообщили об увеличении запасов нефти за неделю на 7,3 млн баррелей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 7,3 млн баррелей и на 26 апреля составили 460,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
В министерстве уточнили, что такой объем запасов примерно на 3% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для этого времени года.
На 17:33 мск июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,93%, до $88,17 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне уменьшалась на 0,41%, до $80,76 за баррель.