В Минэнерго США сообщили об увеличении запасов нефти за неделю на 7,3 млн баррелей

На 17:33 мск июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,93%, до $88,17 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне уменьшалась на 0,41%, до $80,76 за баррель.