Доплату к пенсии к 1 мая на карту «Мир» в Гагаузии получили 40% пенсионеров

«По договоренности с Гагаузией “Промсвязьбанк” взял на себя обязательство выдать каждому пенсионеру банковские карты. Для этого достаточно было заполнить заявление на открытие счета и предоставить копию загранпаспорта и пенсионного удостоверения. Также необходимо дать согласие на то, чтобы личные данные человека были переданы в банк и там провели процедуру открытия банковского счета. Заявление можно было получить в мэрии любого населенного пункта Гагаузии, помощь в оформлении пенсионерам оказывали и депутаты, и работники местных администраций, и чиновники, и волонтеры», — рассказал РИА Новости заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов.
По его словам, для управления банковским счетом достаточно иметь мобильное приложение. «Промсвязьбанк» разработал специальную памятку, в которой подробно рассказал о возможностях этого приложения и способа его установки. Кроме того, на территории Молдавии работает круглосуточный колл-центр, сотрудники которого готовы помочь гагаузским пенсионерам.
Обещанная доплата к пенсии составляет 2000 молдавских леев, или 9958 российских рублей.
Сбербанк Приднестровья, где работает платежная система «Мир», подтвердил агентству, что жители автономии могут снять деньги в любом отделении банка на территории региона. Для этого им нужно предъявить миграционную карту и паспорт. Важно, что при проведении операции взимается комиссия 2%.
Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие.