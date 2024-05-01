Доплату к пенсии к 1 мая на карту «Мир» в Гагаузии получили 40% пенсионеров

«По договоренности с Гагаузией “Промсвязьбанк” взял на себя обязательство выдать каждому пенсионеру банковские карты. Для этого достаточно было заполнить заявление на открытие счета и предоставить копию загранпаспорта и пенсионного удостоверения. Также необходимо дать согласие на то, чтобы личные данные человека были переданы в банк и там провели процедуру открытия банковского счета. Заявление можно было получить в мэрии любого населенного пункта Гагаузии, помощь в оформлении пенсионерам оказывали и депутаты, и работники местных администраций, и чиновники, и волонтеры», — рассказал РИА Новости заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов.