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Что теряет пенсионер будучи самозанятым в 2024 году

Получатели пенсии по старости могут вести активную деятельность в статусе самозанятых. Риски и потери, которые может понести пенсионер, став самозанятым в 2024 году. Рассказываем с ассистентом кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатимой Ногайлиевой, какие льготы теряет пенсионер, желающий перейти в статус самозанятого.

Источник: Freepik

Свой профессиональный доход самозанятые получают от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, отметила эксперт. К тому же, вознаграждение самозанятых «не признается объектом обложения страховыми взносами».

«Это означает, что регистрация пенсионера в качестве плательщика налога на профессиональный доход не влияет на получение им пенсионных льгот, компенсаций. В том числе сохраняется право на индексацию размера пенсии», — разъяснила эксперт.

Однако если самозанятый пенсионер будет добровольно уплачивать за себя пенсионные страховые взносы или будет совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, он будет считаться работающим и утратит право на индексацию пенсии, добавила Ногайлиева.

Эксперт также напомнила, что в России с 2019 года действует специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан — налог на профессиональный доход.

Этот режим вправе применять физлица, выполняющие работы и оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, независимо от социального статуса. Это, к примеру, репетиторство, уход за детьми, уборка помещений, автоперевозки, сдача в аренду жилой недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства.

Самозанятость позволяет легально вести бизнес без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и платить налог с доходов по льготной ставке 4−6%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».