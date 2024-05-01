Что теряет пенсионер будучи самозанятым в 2024 году

Свой профессиональный доход самозанятые получают от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, отметила эксперт. К тому же, вознаграждение самозанятых «не признается объектом обложения страховыми взносами».
«Это означает, что регистрация пенсионера в качестве плательщика налога на профессиональный доход не влияет на получение им пенсионных льгот, компенсаций. В том числе сохраняется право на индексацию размера пенсии», — разъяснила эксперт.
Однако если самозанятый пенсионер будет добровольно уплачивать за себя пенсионные страховые взносы или будет совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, он будет считаться работающим и утратит право на индексацию пенсии, добавила Ногайлиева.
Эксперт также напомнила, что в России с 2019 года действует специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан — налог на профессиональный доход.
Этот режим вправе применять физлица, выполняющие работы и оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, независимо от социального статуса. Это, к примеру, репетиторство, уход за детьми, уборка помещений, автоперевозки, сдача в аренду жилой недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства.
Самозанятость позволяет легально вести бизнес без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и платить налог с доходов по льготной ставке 4−6%.
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