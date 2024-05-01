Цена газа в Европе в апреле выросла на 6%

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, но затем происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже год к году), в феврале — до $288 (-51%), в марте — до $302 (-38%), в апреле — до $320 (-33%).