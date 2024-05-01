Цена газа в Европе в апреле выросла на 6%

Если 28 марта фьючерсы на газ торговались около $306 за 1 тыс. куб. м, то 30 апреля торги закрылись на уровне $324 — на 6% выше по сравнению с концом предыдущего месяца.
В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, но затем происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже год к году), в феврале — до $288 (-51%), в марте — до $302 (-38%), в апреле — до $320 (-33%).
Рост стоимости газа произошел в том числе за счет более прохладной погоды, чем в марте.
При этом подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас заполнены приблизительно на 62%, но этот уровень перестал быть рекордным. Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.