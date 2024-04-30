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Очередная надбавка. Юрист раскрыл, кому повысят пенсии с 1 мая 2024 года

С 1 мая 2024 года повысят пенсии представителям определенных профессий, а также некоторым другим категориям пенсионеров, рассказал aif.ru юрист Никита Ляховецкий. По его словам, с учетом норм федерального законодательства пересчитают размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности.

Источник: РИА "Новости"

«Доплаты членам летных экипажей и работникам шахт пересчитывают четыре раза в год. При этом доплата действует бессрочно, перечисляют ее автоматически к каждой пенсии. Лишь в том случае, если прекращается или приостанавливается выплата пенсии, прекращается или приостанавливается выплата и доплаты к ней. Размер доплаты зависит от количества лет специального стажа, зарплаты специалиста и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые за него отчислял работодатель», — сказал Никита Ляховецкий.

Повышение пенсии также ожидает пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в апреле 2024 года, уточнил эксперт. Эта категория пенсионеров с 1 мая начнет получать фиксированную выплату в двойном размере — 16 269,76 рубля вместо 8 134,88 рубля. «Такую же сумму прибавки получат люди, которым в мае 2024 года будет установлена I группа инвалидности. Если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз эту прибавку не сделают», — сказал Ляховецкий.

Ранее эксперт Игорь Балынин объяснил, что такое заморозка пенсионных накоплений. По его словам, с 2002 года в рамках обязательного пенсионного страхования существует накопительный компонент, соответственно, часть страховых взносов, уплачиваемых работодателями, перечислялась не только на формирование пенсионных прав для выплаты страховой пенсии, но и на формирование пенсионных накоплений. В разные годы это осуществлялось по разным нормативам, в том числе с учетом дифференциации по годам рождения и полу.

Эксперт Ольга Макашина раскрыла, можно ли получать пенсию России, имея другое гражданство. По ее словам, иностранные граждане имеют право на получение российской пенсии, в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Для этого им необходимо постоянно проживать на территории России (иметь вид на жительство), быть трудоустроенными (застрахованными в системе пенсионного страхования РФ), выполнять требования закона к возрасту, стажу и количеству пенсионных коэффициентов (баллов).