Очередная надбавка. Юрист раскрыл, кому повысят пенсии с 1 мая 2024 года

«Доплаты членам летных экипажей и работникам шахт пересчитывают четыре раза в год. При этом доплата действует бессрочно, перечисляют ее автоматически к каждой пенсии. Лишь в том случае, если прекращается или приостанавливается выплата пенсии, прекращается или приостанавливается выплата и доплаты к ней. Размер доплаты зависит от количества лет специального стажа, зарплаты специалиста и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые за него отчислял работодатель», — сказал Никита Ляховецкий.