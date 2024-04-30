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Адвокат Лебедева рассказала, кому вернут деньги за оплату детского сада

Ряд категорий граждан может рассчитывать на возврат денег, уплаченных за детский сад для ребенка. Существуют федеральные, региональные и муниципальные компенсации оплаты детского дошкольного образовательного учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Так, из средств федерального бюджета компенсируются часть родительской платы за детский сад и расходы на питание детям участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На региональном и муниципальном уровнях компенсации оплаты детского сада установлены для следующих категорий:

неполные семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов на ребенка — 40% от стоимости детского сада;семьи с родителем-инвалидом 1 или 2 группы — 50% от стоимости детского сада;семьи с общим доходом, не превышающим прожиточного минимума — 70% от оплаты детского сада;семьи работников детских садов, многодетные семьи, семьи военнослужащих — 50% от стоимости детского сада.

«Кроме того, предусмотрена и основная компенсация оплаты за детский сад, которую получают практически все родители детей, посещающих государственные и муниципальные дошкольные учреждения. За первого ребенка возвращают 20% стоимости услуг, за второго ребенка — от 50% стоимости услуг, за третьего ребенка — от 70% стоимости услуг», — пояснила «Российской газете» Адвокат Екатерина Лебедева.

Таким образом, получить компенсацию оплаты услуг детского сада могут в том или ином размере почти все российские семьи, дети в которых посещают дошкольные образовательные учреждения, за исключением частных детских садов. Но услуги последних могут быть оплачены из средств материнского капитала.