Адвокат Лебедева рассказала, кому вернут деньги за оплату детского сада

Таким образом, получить компенсацию оплаты услуг детского сада могут в том или ином размере почти все российские семьи, дети в которых посещают дошкольные образовательные учреждения, за исключением частных детских садов. Но услуги последних могут быть оплачены из средств материнского капитала.