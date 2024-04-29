США временно разрешили расчеты с российскими банками по энергетике

Власти США поясняли, что стараются так настроить ограничения, чтобы российские доходы от нефтегазового экспорта как можно скорее сократились, но санкции не привели к энергетическому кризису в мире. По оценке Госдепартамента, рестрикции работают. «Вы видели недавние санкции, которые мы ввели против “Совкомфлота” и ряда судов “Совкомфлота”. Их будет больше — я вам это обещаю — поскольку мы стремимся ужесточить режим санкций вокруг России», — обещал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.