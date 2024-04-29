Интерес россиян к ипотеке на строительство дома резко вырос

В марте 2024 года выдача ипотеки на новостройки в России поднялась на 60 процентов в месячном выражении. По данным Центрального банка (ЦБ), за второй месяц года было выдано 27,6 тысячи ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 139,5 миллиарда рублей, а за третий — 42,2 тысячи кредитов на сумму 223,5 миллиарда соответственно. Объем выдач вырос благодаря льготным программам.