Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Ранее выплаты дивидендов Globaltrans были приостановлены из-за технических ограничений, однако компания сообщала, что работает над их решением, выплаты находятся в их фокусе. При этом группа добавляла, что после успешного завершения редомициляции в ADGM (Abu Dhabi Global Market) их текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби.