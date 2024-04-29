Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Акционеры Globaltrans приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, следует из сообщения на официальном сайте группы.
«Решение не выплачивать финальные дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, в соответствии с рекомендацией Совета директоров было утверждено», — говорится в сообщении.
Ранее выплаты дивидендов Globaltrans были приостановлены из-за технических ограничений, однако компания сообщала, что работает над их решением, выплаты находятся в их фокусе. При этом группа добавляла, что после успешного завершения редомициляции в ADGM (Abu Dhabi Global Market) их текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби.
В марте Globaltrans перерегистрировала бизнес с Кипра на свободную экономическую зону ADGM.
Globaltrans Investment PLC — одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.