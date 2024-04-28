В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе

Однако в сообщении регулятора говорится, что правило будет работать для переводов по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей.
Отмечается, что оно не распространяется на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты, поскольку в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.
«Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Также новые правила снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом», — подчеркнули в ЦБ.
Между тем, в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости их можно сделать несколько. Не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.