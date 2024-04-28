В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе

«Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Также новые правила снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом», — подчеркнули в ЦБ.