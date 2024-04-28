Эксперт Дайнеко раскрыла секрет выгодных покупок на маркетплейсах

Правило № 1: покупать что-то по акции и только из-за самой акции — ошибка
Как и в обычном магазине, нужно придерживаться списка покупок и не отклоняться от него. Нередко алгоритмы маркетплейсов формируют предложения с подборками товаров, основанные на интересах отдельно взятого покупателя. «Если не удалось преодолеть соблазн и корзина полна тем, чего не было в планах, не стоит спешить с оплатой, даже если это последний день распродажи. Лучше взять паузу хотя бы на сутки- желанный товар спустя время может показаться уже не таким необходимым», — рекомендует Дайнеко.
Акции и скидки действительно могут оказаться выгодными, но не лишним будет убедиться в этом, сравнив стоимость нужного товара в привычных торговых точках, маркетплейсах. Особенно это касается существенных приобретений (например, бытовой техники, электроники, мебели, ювелирных украшений — прим. ред.). Эксперт напомнила, что нередко физическая торговая точка предлагает свой товар по более низкой, чем в маркетплейсе, стоимости через свой Интернет-магазин.
Правило № 2: товар нельзя увидеть вживую, и часто свой выбор мы делаем на основании отзывов — а это неправильно
По мнению Дайнеко, полностью полагаться на оценку покупателей не стоит. Эксперт советует прочитать сами отзывы и прикрепленные к ним фотографии. Профессиональное фото в карточке товара может существенно отличаться с того, что есть в реальности. Также множество «пятерок» в отзывах без внятного описания высокой оценки не дадут объективную картину качества товара. В это же время снижение звезд в отдельных отзывах не всегда связано с недовольством качеством приобретенной вещи. «Обращайте внимание на то, когда отзывы идут не в хронологическом порядке (не по дате покупки) — высок риск, что сначала отражены лишь отзывы с хорошими оценками», — посоветовала Дайнеко.
Правило № 3: обращаем внимание на кэшбек, баллы и скидки — и не забываем сравнивать
Нередко можно получить скидку или кэшбек при использовании определенного способа оплаты. Эксперт напомнила, что маркетплейсы дают дополнительные скидки при использовании своих платежных средств (электронных кошельков, виртуальных карт), начисляют баллы за покупки, которые можно тратить на последующие.
«При выборе товара на одной платформе по выгодной цене может оказаться, что по-настоящему выгодно будет приобрести его в другом маркетплейсе чуть дороже, но с зачетом накопленных баллов. Сэкономить можно и с помощью банковских программ лояльности, когда можно получать кэшбек при покупке товаров из определенных групп (МСС -кодам). Кэшбек можно получить не только от банка, но и от платежной системы и СБП», — сказала Дайнеко.
Правило № 4: от ненужной покупки можно отказаться
Не нужно забывать, что у покупателя маркетплейса есть право отказаться от покупки. Эксперт напомнила, что по закону вернуть товар, купленный дистанционным способом, можно в течение 7 дней с момента его фактического получения. Ряд маркетплейсов дают на возврат 14 дней. «Разумеется, возвращаемая вещь должна быть новой (не бывшей в пользовании) с сохранением этикеток, ярлыков/бирок. А вот нарушение заводской упаковки не является основанием для отказа в возврате. Деньги за возвращенный товар должны поступить покупателю в срок не более 10 дней с даты возврата», — заключила Дайнеко.