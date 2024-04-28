Эксперт Дайнеко раскрыла секрет выгодных покупок на маркетплейсах

Покупки на маркетплейсах уже давно стали привычной частью нашей жизни. В условиях коронавируса в онлайн-покупки втянулись даже те, кто ранее такой вид шопинга не использовал вовсе. При этом бытует мнение, что онлайн-покупки всегда дешевле, но это не всегда так. За яркими баннерами с выгодными акциями, скидками «только сегодня» или с таймером отсчета времени на товаре скрываются «якоря», нередко топящие нас в океане не очень полезных трат. Поэтому совсем не трудно забыть, за чем именно зашел на площадку маркетплейса, и наделать спонтанных покупок. Эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко перечислила «РГ» несколько правил, которые помогут приобрести необходимый товар действительно выгодно.