Нефть ждет нового срока

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, общее потребление природного газа в США выросло на 7,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. В жилом и коммерческом секторе потребление выросло на 38,2%, что было обусловлено более низкими температурами. Поставки выросли на 1%.