Нефть ждет нового срока

30 апреля истекает срок действия ближнего контракта на нефть марки Brent — BRNM2024. Последние дни в нем наблюдалось сокращение ликвидности. Следующий фьючерс в пятницу торговался примерно на доллар дешевле. На следующей неделе возможна повышенная волатильность в обоих контрактах.
Глобальная техническая картина в активе ростовая: котировки находятся выше 200-дневной скользящей средней ($83,9), просматривается восходящий тренд.
Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.
Напряженность между Ираном и Израилем на этой неделе спала, однако имеется вероятность усиление боевых действий на юге Газы, опасение вызывает также нестабильность в Красном море.
Индекс доллара DXY вчера вновь перешел к росту, что в целом неблагоприятно для цен сырьевых товаров.
В начале следующей недели Китай опубликует данные о производственной активности в стране — эта информация может повлиять на ценообразование нефти.
Природный газ в США
Гэп на графике фьючерсов на природный газ также связан с переходом на новый контракт. После спада ажиотажа в новом контракте котировки перешли к коррекции.
Прогноз EIA по средней цене на II квартал — $2 за MMBtu.
На этой неделе EIA опубликовала еженедельный обзор рынка природного газа.
Спотовая цена Henry Hub за неделю, закончившуюся 24 апреля, выросла с $1,5 до $1,59 за MMBtu. В большинстве крупных ценовых хабов страны спотовые цены тоже подросли. Данные о ежедневных спотовых ценах в разных регионах США доступны здесь.
Согласно данным S&P Global Commodity Insights, общее потребление природного газа в США выросло на 7,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. В жилом и коммерческом секторе потребление выросло на 38,2%, что было обусловлено более низкими температурами. Поставки выросли на 1%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»