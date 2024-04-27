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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минпромторг предложил с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления, подготовленный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Провести с 1 июля 2024 г. по 28 февраля 2025 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции», — говорится в документе.

Уточняется, что участники оборота бакалейной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В то же время оператор информационной системы предоставляет участникам оборота бакалейной продукции коды маркировки, необходимые для формирования средств идентификации, в период проведения эксперимента на безвозмездной основе.

Как отмечается в пояснительной записке, по оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), более 20% производителей и импортеров бакалейной продукции уже зарегистрированы в информационной системе мониторинга как участники оборота иной пищевой продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации.

«Таким образом, у ряда участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой, понимание ее особенностей и принципов работы оборудования, необходимого для маркировки пищевой продукции», — отмечается в документе.