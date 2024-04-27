Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции

Как отмечается в пояснительной записке, по оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), более 20% производителей и импортеров бакалейной продукции уже зарегистрированы в информационной системе мониторинга как участники оборота иной пищевой продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации.