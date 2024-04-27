Как максимально выгодно уволиться по собственному желанию в 2024 году

К примеру, уволиться 1 числом следующего месяца, чтобы количество отработанных дней в месяце было полное; уволиться через месяц после длинных майских и январских праздников, чтобы сумма отработанных дней не уменьшалась на выходные и перенесенные праздничные дни; уволиться на следующий месяц после окончания квартала или года, если система премирования и выплаты бонусов имеет квартальный/годовой ритм.