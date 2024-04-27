Дивидендная отсечка PAO «Лукойл» и ожидания решения ФРС США: что ждать от финансовых рынков

Активность торгов на российском рынке будет низкой в связи с государственными праздниками. Тем не менее, не стоит забывать о закрытии реестра акционеров на право получения дивидендов одного из крупнейших эмитентов российского рынка — ПАО «ЛУКОЙЛ», которое произойдет 7 мая 2024 года. Сохраняющиеся высокие цены на нефть, вероятно, обеспечат сильные финансовые показатели компании и в текущем году, что дает основания ожидать щедрых дивидендных выплат в дальнейшем. Поэтому просадка котировок акций ПАО «ЛУКОЙЛ» после дивидендной отсечки может оказаться незначительной.