Дивидендная отсечка PAO «Лукойл» и ожидания решения ФРС США: что ждать от финансовых рынков

Активность торгов на российском рынке будет низкой в связи с государственными праздниками. Тем не менее, не стоит забывать о закрытии реестра акционеров на право получения дивидендов одного из крупнейших эмитентов российского рынка — ПАО «ЛУКОЙЛ», которое произойдет 7 мая 2024 года. Сохраняющиеся высокие цены на нефть, вероятно, обеспечат сильные финансовые показатели компании и в текущем году, что дает основания ожидать щедрых дивидендных выплат в дальнейшем. Поэтому просадка котировок акций ПАО «ЛУКОЙЛ» после дивидендной отсечки может оказаться незначительной.
На иностранных рынках активность на следующей неделе также может оказаться пониженной. Во многих странах фондовые рынки будут закрыты 1 мая в связи с празднованием Дня труда, а китайский рынок не будет работать половину следующей недели.
1 мая инвесторы будут ждать итогов заседания ФРС США по учетной ставке. Интересно будет послушать выступление главы американского центрального банка с объяснениями более высоких темпов инфляции, чем ожидалось ранее. Торги фьючерсом на учетную ставку показывают, что участники рынка ожидают первого снижения ставки в текущем году на заседании ФРС США в сентябре 2024 года. Ожидания сохранения учетной ставки на высоком уровне более продолжительный период будет оставаться основным фактором, оказывающим влияние на все сегменты финансового рынка.
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