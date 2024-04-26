МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Соллерс» продал свою долю в «Аурусе» в размере 0,5% компании «Хит моторз рус», следует из данных ЕГРЮЛ.
Вместе с тем акционерами «Ауруса» остаются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и фонд Tawazun из ОАЭ (36%).
«Мы продажу доли не комментируем. Можем только отметить, что остаемся индустриальным партнером проекта и продолжаем оказывать услуги по сварке и окраске кузовов», — отметили в пресс-службе «Соллерса».
Компанией «Хит моторз рус» на 99% владеет казахстанское ТОО «High End Assembly Technologies Motors», еще 1% принадлежит гендиректору завода «Москвич» Ханс-Петеру Мозеру.