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«Соллерс» продал свою долю в «Аурусе»

Акционерами «Ауруса» остаются ФГУП «НАМИ» и фонд Tawazun.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Соллерс» продал свою долю в «Аурусе» в размере 0,5% компании «Хит моторз рус», следует из данных ЕГРЮЛ.

Вместе с тем акционерами «Ауруса» остаются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и фонд Tawazun из ОАЭ (36%).

«Мы продажу доли не комментируем. Можем только отметить, что остаемся индустриальным партнером проекта и продолжаем оказывать услуги по сварке и окраске кузовов», — отметили в пресс-службе «Соллерса».

Компанией «Хит моторз рус» на 99% владеет казахстанское ТОО «High End Assembly Technologies Motors», еще 1% принадлежит гендиректору завода «Москвич» Ханс-Петеру Мозеру.