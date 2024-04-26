Центробанк ухудшил прогнозы по ключевой ставке и инфляции до конца года

Курс рубля нейтрально отреагировал на решение ЦБ. По словам Зельцера, стабильность отечественной валюты вот уже полгода поддерживается факторами спроса и предложения. Так, когда регулятор повышает ставку или удерживает ее на высоком уровне, растет привлекательность сбережений в рублях, а спрос на доллары и евро, в том числе для нужд импорта, падает. При этом нормативы репатриации выручки в общем увеличивают предложение валюты на рынке.