Суд X5 Group, IPO МТС Банка, отчетность Ozon: дайджест инвестора

Второе заседание суда по иску Минпромторга к X5 Group.
В четверг, 25 апреля, в арбитражном суде Московской области пройдет второе заседание по иску Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group N.V. (FIVE) о приостановке прав холдинговой компании X5 в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5».
В случае если иск будет удовлетворен, X5 лишится права голоса на собраниях акционеров российской «дочки», возможности получать от нее дивиденды и распоряжаться акциями и долями. Акции ООО «Корпоративный центр Икс 5» будут распределены между владельцами депозитарных расписок и конечными собственниками X5. Как ожидается, компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Мосбирже.
Минпромторг 29 марта подал в Арбитражный суд Московской области иск о приостановке прав X5 на «дочку» в России — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Заявление было принято 1 апреля. Первое заседание прошло 23 апреля. Судья приняла решение о переводе процесса в закрытый режим. Ретейлер ранее отмечал, что в случае принятия судом заявления само судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления.
Подача Минпромторгом иска фактически означает запуск процесса принудительной редомициляции бизнеса.
В связи с иском Мосбиржа c 5 апреля приостановила торги расписками X5. В самой X5 ранее допускали, что торги акциями российской компании могут начаться на Мосбирже осенью 2024 года.
IPO МТС Банка
Четверг, 25 апреля — последний день для подачи заявок на IPO МТС Банка.
Сбор заявок от инвесторов проходит с 19 по 25 апреля, 15:00 мск (брокерские компании могут завершить сбор заявок раньше). Предварительный ценовой диапазон был установлен на уровне ₽2350−2500 за бумагу. Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером MBNK, бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Книга заявок на первичное размещение акций была переподписана в два раза уже в первые часы после открытия. 24 апреля два источника на рынке сообщили «РБК Инвестициям», что книга переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона. Позднее в тот же день ТАСС написал со ссылкой на источник, что спрос более чем в 10 раз превысил планируемый объем размещения, получено более 135 тыс. заявок от разных категорий инвесторов, а бумага может установить исторический рекорд Мосбиржи по числу и объему заявок.
«Говорить об аллокации пока рано, потому что надо увидеть финальную книгу. Мы часто видим, что в последние дни [сбора заявок] приходит большое количество спроса, это связано со стоимостью денег», — сказал «РБК Инвестициям» один из источников.
МТС Банк был основан в 1993 году. Основным акционером банка является телекоммуникационных холдинг МТС, который на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова.
Отчетность Ozon
В четверг, 25 апреля Ozon опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года.
Аналитики «БКС Мир Инвестиций» ожидают умеренного замедления темпов роста товарооборота (GMV) по сравнению с четвертым кварталом 2023 года (-6%, до ₽588,2 млрд). Причины — возросший масштаб бизнеса и более умеренные инвестиции в цены.
Выручка, согласно ожиданиям БКС, вырастет на 25% по сравнению с тем же периодом 2023 года, но снизится на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до ₽116,27 млрд.
Эксперты также прогнозируют положительную EBITDA — ₽0,93 млрд, что на 972% больше, чем кварталом ранее. Это означало бы улучшение динамики после околонулевого показателя в четвертом квартале 2023 года, но снижение рентабельности в годовом сопоставлении на фоне более высоких инвестиций в рост (-2 п.п., до 0,2%), говорится в обзоре БКС.
В БКС полагают, что компания по-прежнему покажет убыток, который по итогам квартала составит ₽16,03 млрд против ₽18,18 млрд кварталом ранее.
Аналитики инвестбанка «Синара» отмечают, что Ozon продолжает демонстрировать впечатляющую динамику GMV, что на среднесрочную перспективу закрепляет его положение на отечественном рынке e-commerce как одного из двух ведущих игроков.
«Вместе с тем рентабельность компании сейчас находится под давлением, поскольку Ozon приоритизирует рост, и мы полагаем, текущие котировки уже более чем справедливо отражают потенциал расширения бизнеса», — пишет старший аналитик инвестбанка Константин Белов.
В «Синаре» понизили рекомендацию по бумагам Ozon до «продавать». «Рынок, как представляется, уже оценил перспективы компании: после повышения котировок с начала года на 38% мы не видим потенциала роста до установленной нами целевой цены на конец 2024 года в ₽3700 за акцию», — сделали вывод в банке.
Корпоративная отчетность
ММК: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
ВТБ: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
Ozon: финансовые результаты за первый квартал 2024 года.
СПБ Биржа: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
До открытия рынка в США.
Harley-Davidson: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,5, выручка — $1,33 млрд.
Caterpillar: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $5,12, выручка — $15,97 млрд.
Comcast: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1, выручка — $29,84 млрд.
General Electric: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,66, выручка — $15,23 млрд.
AstraZeneca: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,96, выручка — $11,94 млрд.
Southwest Airlines: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $6,42 млрд.
Newmont: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,35, выручка — $3,65 млрд.
Bristol-Myers: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,47 млрд.
Royal Caribbean Cruises: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,32, выручка — $3,68 млрд.
Altria: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,16, выручка — $4,73 млрд.
После закрытия рынка в США.
Roku: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,61, выручка — $845,73 млн.
Microsoft: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,81, выручка — $60,84.
Alphabet: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,51, выручка — $78,72 млрд.
Snap: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,26, выручка — $1,12 млрд.
Union Pacific: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,51, выручка — $5,98 млрд.
Teladoc Health: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $637,3 млн.
Intel: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,15, выручка — $12,88 млрд.
Другие важные события.
Henderson: операционные результаты за март 2024 года. День Инвестора.
МФК «Займер»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
«Европлан»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
Novabev Group, банк «Санкт-Петербург», Мосбиржа, АКБ «Приморье»: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22−25 апреля).
Турция: ключевые ставки — 14:00 мск.
США: дефлятор ВВП, первый квартал — 15:30 мск.
США: ВВП, первый квартал — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 428,93 (-0,3%).
Индекс РТС: 1 171,06 (+0,65%).
S&P 500: 5071,63 (+0,02%).
Dow Jones Industrial Average: 38 460,92 (-0,11%).
NASDAQ Composite: 15 712,75 (+0,1%).