Суд X5 Group, IPO МТС Банка, отчетность Ozon: дайджест инвестора

Книга заявок на первичное размещение акций была переподписана в два раза уже в первые часы после открытия. 24 апреля два источника на рынке сообщили «РБК Инвестициям», что книга переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона. Позднее в тот же день ТАСС написал со ссылкой на источник, что спрос более чем в 10 раз превысил планируемый объем размещения, получено более 135 тыс. заявок от разных категорий инвесторов, а бумага может установить исторический рекорд Мосбиржи по числу и объему заявок.