Новый скачок: нефть снова выше $88

∙ Апрельские доходы России от экспорта нефти и газа удвоятся. Reuters прогнозирует рост доходов до 1,292 трлн руб. ($14 млрд). Это выше 648 млрд руб., полученных в апреле прошлого года, но несколько ниже 1,308 трлн руб., заработанных в прошлом месяце. По оценкам Reuters, доходы России от нефти и газа в 2024 г. будут на 30% выше результатов 2023 г.