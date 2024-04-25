Новый скачок: нефть снова выше $88

Нефть
Нефть марки Brent вчера немного снижалась, но все же торговалась вблизи $88 за баррель. Отчасти этому способствовали данные о сокращении запасов нефти в США.
Поддержку черному золоту оказывают политика ОПЕК+ по сокращению добычи, оживление экономики Китая, локальная коррекция в индексе доллара DXY, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
Общая техническая картина бычья: Brent торгуется выше 200-дневной скользящей средней ($83,79), просматривается 2 восходящих тренда.
Новостной фон
∙ Напряженность между Израилем и Ираном несколько спала, однако сохраняется риск усиления боевых действий на юге Газы.
∙ Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали на 6,4 млн баррелей. Прогноз Американского института нефти предполагал снижение на 3,23 млн баррелей. В то же время запасы бензина сократились слабее прогноза, а дистиллятов — неожиданно выросли.
∙ В опционах на нефть перекос сместился в сторону медведей — растет популярность пут-опционов. На прошлой неделе, перед коррекцией в нефти, издание Bloomberg сообщало о росте бычьих колл-опционов.
∙ Крупнейший нефтяной ETF — US Oil Fund — сообщил о самом большом ежедневном оттоке за всю историю. Отток в $376 млн, правда, последовал после рекордных по объему притоков.
∙ Китай платит меньше за венесуэльскую нефть после возобновления санкций США.
∙ Апрельские доходы России от экспорта нефти и газа удвоятся. Reuters прогнозирует рост доходов до 1,292 трлн руб. ($14 млрд). Это выше 648 млрд руб., полученных в апреле прошлого года, но несколько ниже 1,308 трлн руб., заработанных в прошлом месяце. По оценкам Reuters, доходы России от нефти и газа в 2024 г. будут на 30% выше результатов 2023 г.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США пробили зону локальной поддержки и опустились к уровню $1,631 за MMBtu. Речь идет преимущественно о текущем контракте, срок действия которого истекает на этой неделе. Следующий контракт торгуется на уровне $1,975 за MMBtu. Прогноз EIA по средней цене на II квартал — $2 за MMBtu.
Сегодня EIA обновит еженедельные данные по рынку природного газа.
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