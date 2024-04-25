Нидерландская X5 потеряла права на российскую «дочку»

Ранее с требованием о приостановке прав ритейлера на дочернюю компанию в РФ выступил Минпромторг. Ведомство подало в суд соответствующее заявление в конце марта. Иск был удовлетворен в полном объеме. Фактически это является первым этапом к принудительной редомициляции компании в Россию.