Мир пухнет: к чему приведет рост госдолга развитых стран

В период высокой инфляции большинство центробанков стали повышать ставки, доходность резко пошла вверх, а цены — резко вниз. Начался процесс снижения спроса на гособлигации указанных стран. «При этом модель экономического развития этими странами уже “выбрана”. Они уже сильно зависят от спроса на эти бумаги», — отметил Абелев. Так, многие страны, например, Япония и США, уже не могут просто взять и начать процесс резкого снижения ключевых ставок, поскольку это, с одной стороны, должно вызвать резкий спрос на их облигации, а с другой — снова вызовет рост инфляции. «Это замкнутый круг, в который попали эти страны и рано или поздно по этим долгам придется платить. Когда встанет этот вопрос, он станет ключевым для мировой экономики и всей мировой финансовой архитектуры», — считает экономист.