Мир пухнет: к чему приведет рост госдолга развитых стран

«Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — предупредил в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) глава Минфина России Антон Силуанов.
Он также отметил, что «в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии», в то время как развивающиеся экономики растут.
Долги растут вместе с дырами в бюджете.
Дефицит бюджета крупнейшей экономики мира — США — в начале года достиг почти шести процентов, а по итогам 2024 финансового года может снизиться до 5,6% или до 1,6 триллиона долларов, прогнозирует Бюджетное управление американского Конгресса. В 2025 году дефицит может вырасти до 6,1% ВВП и будет держаться примерно на таком уровне до 2034 года. «Со времен Великой депрессии дефицит превышал этот уровень только сразу после Второй мировой войны, во время финансового кризиса 2007−2009 годов и пандемии коронавируса», — отмечается в прогнозе управления.
Международный валютный фонд 17 апреля предупредил США об опасности огромного бюджетного дефицита, который увеличивает инфляцию и угрожает мировой экономике. Согласно оценке МВФ, в 2025 году дефицит американского бюджета вырастет до 7,1%. Это более чем в три раза превышает средний показатель в два процента для других развитых стран. При этом, помимо США, МВФ включил в четверку стран с опасным показателем бюджетного дефицита вторую экономику мира — Китай, а также Великобританию и Италию.
Фонд подсчитал, что совокупный мировой госдолг вырос до 93,2% ВВП, а в 2029 году увеличится до 98,8%. Госдолг Евросоюза почти сравнялся с размером его экономики, а Китая — составляет 88,6% от ВВП.
Госдолг США — самый большой в мире. Он ежегодно бьет рекорды и сейчас превышает 34 триллиона долларов. Данная сумма составляет примерно 100% ВВП. Согласно оценке Главного контрольного управления США, американский госдолг к 2050 году вырастет до 200% ВВП. За это время госдолг Китая сравняется с размером его экономики. Госдолг Японии уже более десяти лет устойчиво превышает 200% ВВП.
В то же время евро и доллар являются основными резервными валютами в глобальной финансовой системе.
Растущий госдолг увеличивается вместе с дефицитом бюджета. По прогнозам МВФ, валовый госдолг к ВВП стран «Группы семи», в которую входят Франция, США, Канада, Япония, Великобритания, Италия и Германия, вырастет до 132,5% ВВП к 2029 году. На конец 2023 года МВФ оценивает его на уровне 126,1% ВВП. Во всех странах «Большой семерки», кроме ФРГ, объем госдолга близок или превышает годовой ВВП. При этом, в других развитых экономиках, кроме G7 и Евросоюза, госдолг сейчас находится на относительно низком уровне в 50% ВВП. Причем, согласно прогнозам, в процентном соотношении он может снизиться к 2029 году. «Среди них, например, Австралия, Дания, Швейцария, Норвегия и другие», — рассказала доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
По ее словам, в течение многих лет в Японии, США, Евросоюзе и других развитых странах, кроме Германии (хотя и там с 2020 года тоже), фиксируется высокий дефицит бюджета. В такой ситуации доходы намного меньше расходов. Кризисы 2008−2009, 2012, 2020 годов, а также сложные экономические ситуации, как в 2022 году, обостряют проблемы. В кризисные периоды необходима большая поддержка бизнеса и населения. Соответственно, расходы растут, а доходы снижаются или стагнируют из-за экономических проблем. Эти дисбалансы покрывались новыми выпусками гособлигаций, которые покупали и покупают инвесторы внутри указанных стран и за их пределами. Как следствие — продолжается стремительный рост обязательств США, стран ЕС и Японии.
За счет кого живут страны-должники.
Если для Японии жить с госдолгом более чем в два раза превышающим экономику является нормой, то долг США и Евросоюза начал ускоренно расти во время пандемии коронавируса, когда их центробанки резко увеличили денежную эмиссию и выпуск гособлигаций с целью наполнения казны.
«Вопрос определения безопасного уровня государственного долга остается одним из самых обсуждаемых. При этом приводятся два “христоматийных” примера — США (госдолг которых составляет 120% к ВВП) и Япония (254,5% к ВВП). Однако, говорить о кризисном состоянии экономик указанных стран неправильно», — считает к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Доллар и японская иена, как и евро, выступают резервными валютами, а, значит, в них до сих пор осуществляются основные заимствования в мире. «Обе страны активно инвестируют по всему миру. В их государственные обязательства вкладываются инвесторы со всех стран. Таким образом, просчитав все расходы на обслуживание долга и получаемую прибыль, и США, и Япония имеют чистый инвестиционный доход», — отметил экономист.
Центробанки стран ЕС, США и Японии выпускали и выпускают гособлигации, печатают деньги на их выкуп, а оборот и обменный курс валют этих стран обеспечены международными расчетами, инвесторами, глобальным торговым оборотом. По сути, доллар и евро вытесняют даже национальные валюты из расчетов внутри других государств, а не только из мировой экономики.
Расплатой за безудержную денежную эмиссию с 2020 года является рекордный рост цен. Вслед за этим регуляторы США и ЕС резко повысили ставки, чтобы снизить спрос и цены. Но за это дважды расплатилось население — при росте цен и после повышения ставок, когда займы оказались дорогими. «Именно рост инфляции продемонстрировали экономики США, Японии и стран ЕС в ответ на наращивание госдолга», — напомнил Валишвили. По его мнению, основными причинами увеличения объемов заимствований крупнейших экономик являются восстановление стран после пандемии коронавируса, а также помощь Украине с 2022 года. Причем последний пункт «съел» в бюджете США за 2022−2023 годы почти 50 миллиардов долларов, а страны ЕС договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года.
Замкнутый круг.
По мнению к.э.н., начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст» Олега Абелева, высокий уровень госдолга является следствием политики большинства развитых стран, проводимой на протяжении десятилетий. «Увеличение госдолга — это отражение степени доверия инвесторов к экономике страны, которая этот долг увеличивает», — отметил он. Наиболее надежными инвестициями считались государственные облигации стран, у которых уровень госдолга большой — США, Японии и некоторых стран ЕС. Это было удобно и выгодно пока росли доходности по этим облигациям.
В период высокой инфляции большинство центробанков стали повышать ставки, доходность резко пошла вверх, а цены — резко вниз. Начался процесс снижения спроса на гособлигации указанных стран. «При этом модель экономического развития этими странами уже “выбрана”. Они уже сильно зависят от спроса на эти бумаги», — отметил Абелев. Так, многие страны, например, Япония и США, уже не могут просто взять и начать процесс резкого снижения ключевых ставок, поскольку это, с одной стороны, должно вызвать резкий спрос на их облигации, а с другой — снова вызовет рост инфляции. «Это замкнутый круг, в который попали эти страны и рано или поздно по этим долгам придется платить. Когда встанет этот вопрос, он станет ключевым для мировой экономики и всей мировой финансовой архитектуры», — считает экономист.
Опасен госдолг в валюте.
Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов полагает, что большой госдолг развитых стран стал следствием действия целого ряда факторов, среди которых и плохое госуправление. Например, наращиванию госдолга США не в последнюю очередь способствовала глобализация и наличие крупного и ликвидного внутреннего финансового рынка, который с 2000-х годов стал привлекать крупные потоки капитала из развивающихся стран, таких как Россия и Китай, активно накапливавших свои валютные резервы в долларах в этот период за счет растущей экспортной выручки.
При этом, как показал азиатский финансовый кризис 1997—1998 годов, опасен для финансовой стабильности не столько высокий уровень госдолга, сколько большие займы в иностранной валюте, отметил Плеханов. В условиях внешнего шока, например, глобального кризиса, девальвация национальной валюты приводит к резкому увеличению долговой нагрузки. Для долга в национальной валюте — внутреннего госдолга — риски для финансовой стабильности существенно ниже. В частности, Япония на протяжении многих лет достаточно спокойно себя чувствует с растущим уровнем госдолга, который превышает 200% ВВП. Но это в основном внутренний госдолг.
«По этому же пути фактически пошел Китай, нарастивший объем внутреннего долга, прежде всего региональных правительств, для финансирования расходов на развитие инфраструктуры», — добавил Плеханов.
По его словам, ключевым показателем является не уровень госдолга сам по себе, а то, куда идут привлекаемые средства. Если на финансирование инфраструктуры или на развитие человеческого капитала, то такой рост задолженности можно назвать оправданным.
Также следует помнить, что альтернативой расширению госдолга часто выступают повышение налогов или сокращение государственных расходов — меры, которые носят негативный эффект для экономического роста.
Чем все закончится.
По мнению доцента экономических наук, заведующей кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарьи Динец, в современной мировой финансовой системе рост госдолга в странах-эмитентах резервных валют определяется, в числе прочего, тем, что невозможно обеспечивать национальным ВВП платежно-расчетные операции всего мира. Особенно с учетом роста финансового рынка.
«Рост заимствований в резервных валютах относительно ВВП стран-эмитентов обусловлен тем, что спрос на валюты для внешнеторговых операций и операций на мировых финансовых рынках предъявляется от всех стран, участвующих в мировой торговле и движении капитала, а обслуживают этот спрос несколько национальных экономик с определенными возможностями роста ВВП», — пояснила она.
Динец считает, что сложно сделать обоснованный вывод о риске возникновения мирового финансового кризиса из-за огромных долгов эмитентов резервных валют без анализа других фундаментальных факторов развития национальных экономик. Также многое зависит от стабильности мировых финансовых рынков.
«Для сокращения соотношения госдолга к ВВП необходимо снижать расходы, но в текущей ситуации это явно не представляется возможным», — полагает Ксения Бондаренко. По ее словам, геополитическая напряженность приводит к росту расходов на оборону, усугубляются демографические проблемы, популизм в политике растет. При этом рост доходов ограничен. Как следствие, сокращение госдолга не представляется возможным в среднесрочной перспективе. «Но пока его покупают, в том числе и сами центробанки этих же стран, напомню, ЦБ Японии принадлежит порядка 40% госдолга страны, — эмиссия продолжится», — прогнозирует она.
Печатные станки крупнейших экономик не остановятся пока остальные государства в мире используют их валюты для внутренних и межгосударственных расчетов, для накопления госрезервов, а инвесторы вкладывают капитал в финансовые рынки стран-эмитентов резервных валют.
«До каких пор подобное будет происходить — сказать сложно. Вероятно, до следующих фундаментальных изменений в мировой финансовой системе», — сказала Бондаренко. — В кратко- и среднесрочной перспективе пока мы их не ожидаем".
Вместе с тем она отметила, что первые шаги к трансформации архитектуры мировой финансовой системы уже сделаны — растут доли национальных валют в международных расчетах, растет спрос на золото у центробанков и меняется структура резервов, снижаются доли депозитов и кредитов в долларах и евро.
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