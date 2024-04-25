Минэкономики хочет упростить въезд инвесторов и узких специалистов в ТОР и ОЭЗ

Минэкономики подготовило законопроект о комфортном визовом режиме в РФ для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей — они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн руб. Авторы ссылаются на поручения президента по итогам встречи в мае 2023 года с членами «Деловой России». Министерство констатирует также «усиление конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами» за инвесторов и специалистов высокой квалификации — и необходимость привлечения их в РФ «с возможностью их последующего закрепления в России». Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ — напрямую в МВД для сокращения бюрократии.