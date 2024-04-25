Минэкономики хочет упростить въезд инвесторов и узких специалистов в ТОР и ОЭЗ

Минэкономики подготовило законопроект о комфортном визовом режиме в РФ для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей — они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн руб. Авторы ссылаются на поручения президента по итогам встречи в мае 2023 года с членами «Деловой России». Министерство констатирует также «усиление конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами» за инвесторов и специалистов высокой квалификации — и необходимость привлечения их в РФ «с возможностью их последующего закрепления в России». Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов РФ — напрямую в МВД для сокращения бюрократии.
После начала военной операции на Украине треть иностранных компаний, или порядка 10 тыс. юрлиц, покинули российский ЕГРЮЛ, а часть заморозила свою работу в условиях введенных властями капитальных ограничений. В то же время, по данным Минэкономики, сейчас в 45 регионах РФ работают 53 ОЭЗ с 1,2 тыс. резидентов и инвестициями в 1,2 трлн руб., иностранные участники есть в 10% резидентов (123 компании) — и на них приходится около 260 млрд руб. вложений. Данных об активности иностранцев в ТОР министерство не приводит — общий же объем частных вложений в них при сопоставимом числе резидентов кратно ниже (333 млрд руб.).
«В условиях дефицита кадров потребность в высококвалифицированных зарубежных специалистах могут испытывать более 2,4 тыс. компаний, работающих в ОЭЗ и ТОР по всей России», — отмечает замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова. Аналогичный предложенному Минэкономики режим уже реализован для участников дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток. Как сообщили «Ъ» в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), там в ТОР, ОЭЗ и СПВ уже привлечены 7,6 тыс. специалистов из-за рубежа.
Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин инициативу поддерживает, отмечая, что речь идет «о точечных вопросах» — привлечении узких специалистов или беспрепятственном посещении инвесторами площадки. Это не несет рисков для регионов, процедура будет регламентирована — предполагается согласование специальной комиссией, которая будет определять, сколько человек и под какие цели нужно привлечь, добавляет он. Управляющий партнер первой частной ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова подтверждает: «Наши инвесторы испытывают порой серьезные трудности и простои в запуске производства из-за бюрократических барьеров, связанных с получением виз для высококвалифицированных специалистов-иностранцев. Иногда монтаж оборудования останавливается из-за невозможности быстро привлечь специалиста из материнской компании за рубежом, который уже участвовал в пусконаладке аналогичного оборудования. Хуже, когда инвестпроект откладывается на неопределенный срок, потому что лицу, принимающему решение, не дали визу и инвестиционный бюджет был потрачен на площадку в другой стране».
По словам Юлии Флоринской из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число въезжающих в РФ специалистов растет, хотя и невелико. «В 2022 году в РФ приехало примерно 40 тыс. таких специалистов, в 2023 году — примерно 47 тыс. Это в том числе результат работы ТОР, так как за последние годы их число в РФ значительно выросло», — говорит она, отмечая, что абсолютное большинство таких специалистов приезжает из стран дальнего зарубежья — Китая, Вьетнама, Турции, Сербии.