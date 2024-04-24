Юрист предупредил о рисках рейдерства в ресторанном бизнесе

«В качестве одного из примеров подобных ситуаций в Ленинградской области можно привести непростую историю ООО “Оятская жемчужина” из Лодейнопольского района, более известного как деревенский ресторан “Фермер”. Его сособственник Владислав Пупенцов в 2018 году взял сроком на 5 лет заем на строительство производственного помещения под залог принадлежащей ему доли в данном ООО. Однако уже в 2021 году кредитор Евгений Архипов потребовал немедленного возврата всей суммы долга, когда бизнесмен просрочил платеж из-за ковида. Все предложения по рассрочке долга, реструктуризации, были кредитором отвергнуты. В том же 2021 году им была инициирована процедура банкротства, после чего ООО “Оятская жемчужина” было переподчинено аффилированному новому директору. Соответствующее решение принял финансовый управляющий. Между тем, в ресторан были вложены государственные инвестиции, и теперь возврат их под вопросом, так как деятельность заведения нарушена. Кроме того, без работы могут остаться 62 сельских жителя, задействованных в обеспечении деятельности заведения», — рассказал юрист Александр Пещеров.