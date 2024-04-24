Юрист предупредил о рисках рейдерства в ресторанном бизнесе

К сожалению, многие из ресторанов и кафе затем закрываются, не выдержав конкуренции, в силу финансовых проблем, ошибок при формировании стратегии и тактики ведения бизнеса и так далее.
Одной из существенных проблем для российского ресторанного бизнеса являются и рейдерские захваты, и иные действия по установлению контроля над бизнесом вопреки воле собственника, о чем периодически появляются упоминания в российской прессе, считает юрист Александр Пещеров.
«В Казани, родственники умершего владельца заведения “Ханума” Фархата Ибраева не могут поделить собственность. Но здесь используются прямо скажем “топорные” методы, о которых пишет местная пресса — в частности, в заведение приезжали мужчины, требовавшие от владелицы покинуть его территорию», — рассказывает юрист. В Москве имела место аналогичная ситуация вокруг кафе «Хачапури», куда ворвались вооруженные люди, требовавшие от владельцев заведения освободить помещение.
«В качестве одного из примеров подобных ситуаций в Ленинградской области можно привести непростую историю ООО “Оятская жемчужина” из Лодейнопольского района, более известного как деревенский ресторан “Фермер”. Его сособственник Владислав Пупенцов в 2018 году взял сроком на 5 лет заем на строительство производственного помещения под залог принадлежащей ему доли в данном ООО. Однако уже в 2021 году кредитор Евгений Архипов потребовал немедленного возврата всей суммы долга, когда бизнесмен просрочил платеж из-за ковида. Все предложения по рассрочке долга, реструктуризации, были кредитором отвергнуты. В том же 2021 году им была инициирована процедура банкротства, после чего ООО “Оятская жемчужина” было переподчинено аффилированному новому директору. Соответствующее решение принял финансовый управляющий. Между тем, в ресторан были вложены государственные инвестиции, и теперь возврат их под вопросом, так как деятельность заведения нарушена. Кроме того, без работы могут остаться 62 сельских жителя, задействованных в обеспечении деятельности заведения», — рассказал юрист Александр Пещеров.
Он отмечает, что такая манера ведения бизнеса, к сожалению, не изжита.
«Это обусловливает необходимость более решительного вмешательства государства в подобные конфликтные ситуации, что позволило бы избежать рейдерства, с помощью которого недобросовестные кредиторы пытаются присвоить успешный бизнес, прикрываясь стремлением вернуть данные ими в долг средства», — уверен Александр Пещеров.
Со своей стороны, он советует представителям бизнеса стараться обходиться без заемных средств частных лиц, а при необходимости получать кредиты официально, у банков.
«Займы у частных лиц или других предпринимателей вполне могут привести к таким ситуациям, которые описаны выше. Вся информация о состоянии счетов, кредитах, налогах и так далее должна храниться в режиме конфиденциальности. К сожалению, многие предприниматели пренебрегают информационной безопасностью своего бизнеса. В современном мире этого делать нельзя. Ведь информация о бизнесе может попасть в третьи руки, в том числе и к недобросовестным конкурентам или потенциальным рейдерам», — уточняет Пещеров.