Труба удачи. Кого касаются нововведения в программе социальной газификации

Пока не все ясно по техническим условиям присоединения домов в СНТ. Например, как быть с условием об удаленности домовладения от газопровода не более чем на 200 метров. Территории СНТ подчас очень большие. Кроме того, часто если внутри товарищества уже проведен газопровод, то он частный, принадлежит либо товариществу, либо отдельным его членам. Пока непонятны параметры его использования как для подключаемых к газу домов, так и для владельцев этих поселковых газопроводов. Средства, вложенные в строительство газопроводов, они рассчитывали окупить за счет присоединения к трубе новых потребителей, а теперь подключение по закону стало бесплатным.