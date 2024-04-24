Труба удачи. Кого касаются нововведения в программе социальной газификации

Ранее по программе социальной газификации, запущенной в 2021 году, россияне получили возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Теперь же газовые сети будут бесплатно проведены до границ дачных участков. По словам вице-премьера Александра Новака, количество СНТ, подпадающих под программу социальной газификации, составляет 22 тыс. В них находятся 1,5 млн негазифицированных домов.
Важный момент — нововведения касаются не всех СНТ, а только тех, которые расположены в границах газифицированных населенных пунктов, либо в тех, которые планируется газифицировать в нынешнем году.
Как пояснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, большинство СНТ пока не входит в границы населенных пунктов, хотя два года назад процедуру присоединения к ним садоводств четко регламентировали.
Домовладельцы в тех СНТ, которые вошли в границы населенных пунктов, платят больше за вывоз мусора и больший земельный налог, поэтому отнюдь не все товарищества стремились присоединиться к соседним городам и поселкам.
По словам депутата Госдумы (фракция «Единая Россия»), председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, в шаговой доступности от городской инфраструктуры, а также в уже газифицированной местности находится не так много СНТ. Чем дальше от крупных городов или поселков находится СНТ, тем меньше вероятность наличия там газа.
Пока не все ясно по техническим условиям присоединения домов в СНТ. Например, как быть с условием об удаленности домовладения от газопровода не более чем на 200 метров. Территории СНТ подчас очень большие. Кроме того, часто если внутри товарищества уже проведен газопровод, то он частный, принадлежит либо товариществу, либо отдельным его членам. Пока непонятны параметры его использования как для подключаемых к газу домов, так и для владельцев этих поселковых газопроводов. Средства, вложенные в строительство газопроводов, они рассчитывали окупить за счет присоединения к трубе новых потребителей, а теперь подключение по закону стало бесплатным.
Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол — приложен к заявке о подключении. Причем собственно заявку может подать как собственник участка, так и председатель СНТ. На домовладение и земельный участок, естественно, должны быть правоустанавливающие документы. Заявку нужно направлять единому оператору газификации или региональному оператору газификации.
А вот проводить газ от границ участка к дому (50−300 тыс. рублей) и покупатьгазовое оборудование (от 50 тыс. рублей) дачникам придется за свой счет. Фото: РИА Новости.
Ранее дачникам приходилось платить за подведение сетей от границ СНТ до границ участков. Теперь же заплатить нужно будет только за подведение газа от границы участка к дому.
Внутри участка стоимость работ и материалов, как правило, 130−180 тыс. рублей, говорит председатель правления МОО «Гильдия инженеров газового оборудования» Станислав Митюшин. При этом также потребуется обустроить по нормам дымоход и вентиляционный канал, добавляет эксперт.
«Для газификации отдельного строения требуется, во-первых, наличие изолированного помещения для размещения газового оборудования, поэтому многим придется делать пристройку либо перепланировку в существующем строении. В зависимости от удаленности дома от границы участка стоимость прокладки газовой трубы к дому может варьироваться от 50 до 300 тыс. руб. Плюс газовое оборудование — от 50 тыс. рублей. Поэтому даже в целом наличие трубы вдоль границы садового участка не всегда влечет газификацию каждого строения», — поделился своими расчетами Чаплин.
Во многих регионах есть программы субсидирования некоторых категорий жителей, но пока нет точного понимания, смогут ли жители получать субсидию на дом в СНТ. Как отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме, особое внимание при социальной газификации до сих пор уделялось поддержке многодетных семей, участников специальной военной операции и их близких, людей с невысокими доходами.