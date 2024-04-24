Нефть. Спад коррекционных настроений

Нефть
Нефть марки Brent скорректировалась к своей 50-дневной скользящей средней (EMA50) и вернулась к росту. Котировки вновь поднялись выше $88 за баррель. В отсутствии значимых геополитических факторов возможна консолидация в диапазоне $86−88,5 за баррель.
Импульсом к вчерашнему росту послужили данные о снижении запасов нефти в США.
Общая техниxеская картина в нефти бычья — Brent торгуется выше 200-дневной скользящей средней ($83,75), просматривается 2 восходящих тренда.
Новостной фон
∙ Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США упали на 3,23 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 апреля 2024 г. Рынок ожидал роста на 1,8 млн баррелей. Позднее в среду данные должно подтвердить Управление энергетической информации (EIA).
∙ Сенат США одобрил новые санкции против иранской нефти. Эксперты, опрошенные Bloomberg, отметили, что «рычаг санкций ограничен». Ключевой вопрос — насколько жестко Белый дом подойдет к контролю за обеспечением санкций в преддверии выборов. Примерно к тем же самым выводам ранее пришли аналитики S&P Global.
∙ Экспорт нефти из России находится на многомесячных максимумах — сообщает Bloomberg в своем еженедельном обзоре морских поставок. Одна из причин — затруднения в работе НПЗ.
∙ Министерство экономики России понизило прогноз экспортных цен на сырую нефть страны на ближайшие три года до $65 за баррель. Предыдущие оценки ведомства были следующие: $71,3 за баррель на 2024 год, $70,1 на 2025 г. и $70 на 2026 г.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США подошли к 2-месячной средней цене (EMA50) и пока испытывают затруднения с прохождением этого сопротивления. Срок текущего контракта истекает на этой неделе. Следующий контракт (NGM2024) торгуется немного выше $2 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозу EIA по средней цене на II квартал.
Завтра управление энергетической информации США (EIA) опубликует еженедельный обзор рынка природного газа.
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