Нефть. Спад коррекционных настроений

∙ Министерство экономики России понизило прогноз экспортных цен на сырую нефть страны на ближайшие три года до $65 за баррель. Предыдущие оценки ведомства были следующие: $71,3 за баррель на 2024 год, $70,1 на 2025 г. и $70 на 2026 г.