Индекс Мосбиржи, падение акций МТС, рост котировок Tesla: дайджест

Поводом для роста стало заявление Илона Маска о том, что компания в начале 2025 года начнет производство новых, более доступных по цене, электромобилей. Маск также не исключил, то это может произойти раньше — в конйце 2024 года. Ранее предполагалось, что производство начнется лишь во второй половине 2025 года.