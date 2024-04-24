Индекс Мосбиржи, падение акций МТС, рост котировок Tesla: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи завершил торги 23 апреля снижением на 1,14%, до 3439,42 пункта.
Снижению российского рынка способствовали акции Сбербанка, имеющие значительный вес в индексе Мосбиржи (14,99%). Котировки кредитной организации начали резко снижаться после того, как Набсовет банка дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год (₽33,3 на акцию).
«По факту ожидавшегося события многие из спекулятивных соображений решили зафиксировать прибыль. К тому же размер дивидендных выплат банка оказался немного ниже некоторых прогнозов», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
Ситуацию усугубило снижение котировок еще одного тяжеловеса — «Газпрома» (11,09% в индексе). «На этом фоне отсутствие новых драйверов роста и неоднозначные сигналы от ключевых факторов могли вызвать спекулятивную фиксацию прибыли во многих бумагах, которые до этого показали внушительный рост», — предположил Дмитрий Бабин.
Дивидендная интрига по Сбербанку разрешилась и нельзя исключать, что акции какое-то время будут оставаться в стадии коррекции, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Тем не менее в целом причин для развития масштабных продаж в России в ближайшие недели нет: дивидендные надежды оправдываются, а снижение стоимости ряда бумаг если и случится, то скорее будет носить временный характер», — полагает эксперт.
Акции МТС
Котировки МТС ускорили снижение на вечерней сессии во вторник и завершили день в минусе на 2,77%, до ₽311 за бумагу. Поводом стала рекомендация совета директоров компании по дивидендам, согласно которой, акционеры компании могут получить по итогам 2023 года ₽35 на акцию. По цене закрытия торгов 23 апреля это дает дивдоходность 11,3%.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидали, что выплаты компании могут составить ₽34,29 на акцию, в БКС прогнозировали ₽34−36 на акцию.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 26 июня.
«Как и в случае со Сбером, вечерняя просадка акций связана с обычной фиксацией прибыли после роста, так что может быть кратковременной», — прокомментировал динамику акций компании руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Совет директоров МТС также утвердил новую дивидендную политику на 2024−2026 годы, согласно которой целевой дивидендный доход составляет не менее ₽35 на одну обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
В прежней версии дивполитики выплаты составляли не менее ₽28 на одну обыкновенную акцию посредством двух полугодовых платежей.
Новая дивидендная политика будет предусматривать выплату один раз в год с возможностью изменения частоты выплаты дивидендов в течение календарного года по рекомендации совета директоров, говорится в сообщении компании. «При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию», — сообщает компания.
Акции Tesla
Акции Tesla подскочили на постмаркете 23 апреля на 13,33%, до $163,97 за бумагу.
Поводом для роста стало заявление Илона Маска о том, что компания в начале 2025 года начнет производство новых, более доступных по цене, электромобилей. Маск также не исключил, то это может произойти раньше — в конйце 2024 года. Ранее предполагалось, что производство начнется лишь во второй половине 2025 года.
Оптимизм по поводу новой модели перевесил опасения относительно плохого отчета и возросшей конкуренции. Tesla во вторник представила финансовые результаты за первый квартал 2024 года, сообщив о падении выручки на 9% (до $21,3 млрд), ставшее самым большим снижением с 2012 года. Аналитики ожидали, что выручка составит $22,15 млрд.
Скорректированная прибыль на акцию составила $0,45 против прогноза в $0,51. Чистая прибыль снизилась на 55%, до $1,13 млрд.
Давление со стороны продавцов может возобновиться в ближайшие дни, пишет Seeking Alpha. С начала года акции Tesla потеряли 34%.Среди причин снижения CNBC выделила спад спроса на электромобили, а также усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей, которые пользуются субсидиями властей Китая.
Корпоративная отчетность
«Южуралзолото»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
До открытия рынка в США.
Boeing: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$1,52, выручка — $17,68 млрд.
Norfolk Southern: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,59, выручка — $3,05 млрд.
AT&T: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,53, выручка — $30,58 млрд.
После закрытия рынка в США.
Lam Research: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $7,3, выручка — $3,72 млрд.
Baker Hughes: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,4, выручка — $6,37 млрд.
Chipotle: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $11,58, выручка — $2,66 млрд.
IBM: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,58, выручка — $14,55 млрд.
Ford: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,44, выручка — $44,99 млрд.
Другие важные события.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 16 по 22 апреля.
Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22−25 апреля).
Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243.
Германия: индекс экономических ожиданий IFO, апрель — 11:00 мск.
Германия: индекс делового климата IFO, апрель — 11:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования, март — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергеттической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 439,42 (-1,14%).
Индекс РТС: 1174,17 (-0,91%).
S&P 500: 5070,55 (+1,2%).
Dow Jones Industrial Average: 38 503,69 (+0,69%).
NASDAQ Composite: 15 696,64 (+1,59%).