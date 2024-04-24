Где подработать подростку летом

По закону официально с письменного согласия родителей или опекунов можно заключать трудовой договор с 14 лет. Так что, с этого возраста подросток может смело выходить на рынок труда и искать себе первую подработку. Об этом рассказала Финансам Mail.ru доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачева.