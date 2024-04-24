Где подработать подростку летом

Несмотря на то, что работодатели не всегда охотно принимают на работу молодых ребят, в летнее время увеличивается количество стажировок и трудовых предложений для подростков.
Кроме того, есть государственные программы поддержки летней занятости для старшеклассников и студентов, которые организуются по типу летнего трудового лагеря — десятидневными сменами с организацией питания, но с совсем невысокой оплатой труда.
В рамках таких программ старшеклассники обычно занимаются благоустройством парков и детских площадок или помогают пожилым людям.
Также среди возможных вариантов летней подработки подростков могут быть:
— подработка в сфере услуг. Магазины, салоны красоты и рестораны берут старших школьников на низкооплачиваемую работу, к примеру, на раздачу листовок, расклейку объявлений, помощь на кухне
— услуги в сфере обслуживания: работа официантом, бариста или курьером;
— стажировки в крупных компаниях. Эксперт советует следить за новостями на официальных сайтах или подписаться на паблики в соцсетях, где публикуются вакансии для школьников.
Если же деньги — не главное, тогда в летний период можно интересно и полезно провести время, выбрав волонтерство.
По мнению Лобачевой, волонтёрская деятельность позволяет подросткам получить опыт работы в команде, развить коммуникативные навыки и научиться помогать другим.
Также подработка может быть и разовая — не совсем официальная.
Так, среди старшеклассников распространена помощь соседям: услуги по доставке продуктов, уходу за цветами во время летнего отпуска или выгул собак.
Ну и, конечно, помочь в приложении трудовых усилий своего чада могут и родители. Привлечь молодого человека к работе в семейном бизнесе. Также у родителей всегда найдётся занятие для помощника. К примеру, разложить документы по папкам, разобрать ящики стола или провести генеральную уборку рабочего места.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»