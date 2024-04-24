Доцент Белянчикова: Оплата виртуальными картами маркетплейсов несет в себе риски

Платить с виртуальных карт, которые есть у популярных маркетплейсов, удобно и выгодно. Но эти карты в себе несут и риски — аналогичные тем, что несут в себе дебетовые карты. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.