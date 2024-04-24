Доцент Белянчикова: Оплата виртуальными картами маркетплейсов несет в себе риски

«Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — сказала она агентству «Прайм».
Эксперт добавила, что пользователей могут втянуть и в более сложные схемы, потребовать личные данные, в том числе — о банковских картах. Если человек втянется в «игру», он может потерять все накопления.
Стоит обращать внимание и на рассрочки, предлагаемые клиентам некоторых маркетплейсов. Как отмечает эксперт, то обычный кредит, и если нарушить график платежей последуют штрафные санкции. «Кроме того, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они “зашиты” в цену», — заверяет Белянчикова.