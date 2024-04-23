В Госдуме указали, что важно знать перед открытием ИП

Сложности регистрации
Процедура регистрации в качестве ИП простая и требует минимум усилий и затрат, отметил парламентарий. «Для получения статуса необходимо заполнить соответствующую налоговую форму, предоставить копию паспорта и оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Также потребуется свидетельство о постановке на учет в ФНС», — напомнил он.
Документы можно подать либо в офисе ФНС, либо дистанционно. Заявление будет рассмотрено в течение 3−5 дней с момента его получения налоговыми органами, после чего лицу будет присвоен статус ИП.
«При этом важно выбрать систему налогообложения, иначе по умолчанию будет выбрана общая, а это на начальном этапе деятельности может быть невыгодно, — продолжил депутат. — Лучше выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), пока обороты небольшие и мало сотрудников. УСН является распространенным режимом для начинающих предпринимателей, так как не требует сложной бухгалтерии: отчет в ФНС предоставляется раз в год, и налоговая ставка ниже».
К слову, регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту постоянной регистрации лица. При этом ИП имеет право заниматься бизнесом в любой точке страны. «Причем ФНС позволяет зарегистрировать ИП дистанционно: можно отправить документы заказным письмом или подать обращение через официальный сайт ФНС», — уточнил Алексей Говырин.
Что придется заплатить
Получив статус ИП, лицо обязано уплачивать взносы на пенсионное и медицинское страхование. «Они состоят из двух частей: фиксированной и дополнительной, — разъяснил депутат. — Фиксированную часть взноса платят все предприниматели независимо от размера дохода. В 2024 году фиксированный размер взносов составляет 49 500 рублей при доходе до 300 000 рублей. Временно приостановить их начисление можно только в некоторые периоды, например, если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет».
Дополнительные расходы возникают при годовом доходе от 300 тысяч рублей и составляют 1% от суммы, превышающей указанное значение, уточнил он.
Кстати, если предприниматель не занимается деятельностью и не получает доход, это не освобождает его от уплаты страховых взносов.
Преимущества
Один из плюсов индивидуального предпринимательства, по словам Алексея Говырина, заключается в том, что прибыль, полученная ИП, остается в его распоряжении. Дело в том, что ИП является самостоятельной структурой, поэтому деньги, заработанные на предпринимательской деятельности, не считаются средствами компании, а только средствами владельца.
«В отличие от этого, средства общества с ограниченной ответственностью (ООО) не могут считаться личными средствами владельца и могут быть сняты на определенные цели, такие как, например, выдача заработной платы сотрудникам, подтверждением чему служит зарплатная ведомость
Нюансы отдыха
«У предпринимателя нет такого понятия, как отпуск. Но он вправе реализовать свое право на отдых и может отдохнуть в любое время столько дней, сколько посчитает нужным», — рассказал Алексей Говырин.
Он также отметил, что понятие оплачиваемого гарантированного отпуска исчезает при получении статуса ИП, поскольку предприниматель становится самостоятельным субъектом.
«То же самое касается и рабочего дня: его продолжительность полностью зависит от решения ИП, — продолжил депутат. — Однако, например, установленный режим работы конкретной торговой точки уже имеет отношение не только к ИП, но и к потребителям, которые, зная режим, идут за товаром, услугой. И здесь важно, чтобы данная точка соблюдала этот обнародованный график, не нарушая права потребителей».