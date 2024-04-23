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В Госдуме указали, что важно знать перед открытием ИП

Статус индивидуального предпринимателя предоставляет возможность заниматься различными видами бизнеса. Благодаря этому предприниматель получает большую свободу по сравнению с наемным сотрудником — работу на себя без жесткого графика. Однако необходимо понимать, что с увеличением свободы возрастает и ответственность. Нюансы разъяснил в комментарии «РГ» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

Сложности регистрации

Процедура регистрации в качестве ИП простая и требует минимум усилий и затрат, отметил парламентарий. «Для получения статуса необходимо заполнить соответствующую налоговую форму, предоставить копию паспорта и оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Также потребуется свидетельство о постановке на учет в ФНС», — напомнил он.

Документы можно подать либо в офисе ФНС, либо дистанционно. Заявление будет рассмотрено в течение 3−5 дней с момента его получения налоговыми органами, после чего лицу будет присвоен статус ИП.

«При этом важно выбрать систему налогообложения, иначе по умолчанию будет выбрана общая, а это на начальном этапе деятельности может быть невыгодно, — продолжил депутат. — Лучше выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), пока обороты небольшие и мало сотрудников. УСН является распространенным режимом для начинающих предпринимателей, так как не требует сложной бухгалтерии: отчет в ФНС предоставляется раз в год, и налоговая ставка ниже».

К слову, регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту постоянной регистрации лица. При этом ИП имеет право заниматься бизнесом в любой точке страны. «Причем ФНС позволяет зарегистрировать ИП дистанционно: можно отправить документы заказным письмом или подать обращение через официальный сайт ФНС», — уточнил Алексей Говырин.

Что придется заплатить

Получив статус ИП, лицо обязано уплачивать взносы на пенсионное и медицинское страхование. «Они состоят из двух частей: фиксированной и дополнительной, — разъяснил депутат. — Фиксированную часть взноса платят все предприниматели независимо от размера дохода. В 2024 году фиксированный размер взносов составляет 49 500 рублей при доходе до 300 000 рублей. Временно приостановить их начисление можно только в некоторые периоды, например, если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет».

Дополнительные расходы возникают при годовом доходе от 300 тысяч рублей и составляют 1% от суммы, превышающей указанное значение, уточнил он.

Кстати, если предприниматель не занимается деятельностью и не получает доход, это не освобождает его от уплаты страховых взносов.

Преимущества

Один из плюсов индивидуального предпринимательства, по словам Алексея Говырина, заключается в том, что прибыль, полученная ИП, остается в его распоряжении. Дело в том, что ИП является самостоятельной структурой, поэтому деньги, заработанные на предпринимательской деятельности, не считаются средствами компании, а только средствами владельца.

«В отличие от этого, средства общества с ограниченной ответственностью (ООО) не могут считаться личными средствами владельца и могут быть сняты на определенные цели, такие как, например, выдача заработной платы сотрудникам, подтверждением чему служит зарплатная ведомость и т. д.», — пояснил парламентарий.

Нюансы отдыха

«У предпринимателя нет такого понятия, как отпуск. Но он вправе реализовать свое право на отдых и может отдохнуть в любое время столько дней, сколько посчитает нужным», — рассказал Алексей Говырин.

Он также отметил, что понятие оплачиваемого гарантированного отпуска исчезает при получении статуса ИП, поскольку предприниматель становится самостоятельным субъектом.

«То же самое касается и рабочего дня: его продолжительность полностью зависит от решения ИП, — продолжил депутат. — Однако, например, установленный режим работы конкретной торговой точки уже имеет отношение не только к ИП, но и к потребителям, которые, зная режим, идут за товаром, услугой. И здесь важно, чтобы данная точка соблюдала этот обнародованный график, не нарушая права потребителей».