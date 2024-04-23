В Госдуме указали, что важно знать перед открытием ИП

«При этом важно выбрать систему налогообложения, иначе по умолчанию будет выбрана общая, а это на начальном этапе деятельности может быть невыгодно, — продолжил депутат. — Лучше выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), пока обороты небольшие и мало сотрудников. УСН является распространенным режимом для начинающих предпринимателей, так как не требует сложной бухгалтерии: отчет в ФНС предоставляется раз в год, и налоговая ставка ниже».