Нефть марки Brent вчера протестировала на прочность уровень 50-дневной скользящей средней (EMA50) — котировки опустились в район $85,9 за баррель, но затем отскочили наверх, нарисовав бычий пинбар. Предположительно на уровне $85,9 за баррель может находиться цена, очищенная от риск-премии.
Сегодня черное золото торгуется выше $87 за баррель — на уровне предыдущего максимума. Возможно продолжение консолидации.
Несмотря на коррекционные движения глобальная техническая картина по-прежнему растущая — цена находится выше 200-дневной скользящей средней ($83,64), просматривается 2 восходящих тренда.
Новостной фон
∙ Иран и Израиль обменялись атаками, которые не принесли ни одной из сторон значимых разрушений. После этого нефть перешла в фазу охлаждения. Тем не менее, по мере ослабления иранской угрозы, Израиль вновь обращает свое внимание на ХАМАС — возможна спецоперация в городе Рафахе на юге Газы.
∙ Китай закупает малазийской нефти в два раза больше, чем Малайзия на самом деле производит. Причина, по данным Bloomberg, проста: Китай переименовывает каждый баррель импортируемой иранской нефти в малазийскую, бросая тем самым вызов санкциям США.
∙ Еженедельная переработка нефти в России близка к 11-месячному минимуму. Причина — приостановка Орского НПЗ из-за наводнения, ремонты на НПЗ, подвергшихся атакам дронов.
∙ Saudi Aramco начала переговоры о покупке 10% акций китайской Hengli Petrochemical Ltd.
∙ Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA планирует расширить использование цифровой валюты при экспорте нефти и топлива, поскольку США вновь вводят нефтяные санкции в отношении страны.
∙ Поставки российской нефти в Китай в марте приблизились к рекордному уровню.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США торгуются в рамках сужающегося боковика. Какие-либо направленные тенденции в инструменте выделить сложно. 26 апреля — последний день обращения текущего контракта, что не добавляет ему активности. Следующий контракт торгуется в районе $2 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозу EIA по средней цене на II квартал.
Спотовые цены на природный газ в США в последнее время снижаются, заполненность хранилищ остается на высоком уровне. Оживление котировкам может придать сокращение добычи, заявленное крупными производителями, а также приближение сезона летней жары.
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