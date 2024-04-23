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Нефть перешла в фазу охлаждения

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent вчера протестировала на прочность уровень 50-дневной скользящей средней (EMA50) — котировки опустились в район $85,9 за баррель, но затем отскочили наверх, нарисовав бычий пинбар. Предположительно на уровне $85,9 за баррель может находиться цена, очищенная от риск-премии.

Сегодня черное золото торгуется выше $87 за баррель — на уровне предыдущего максимума. Возможно продолжение консолидации.

Несмотря на коррекционные движения глобальная техническая картина по-прежнему растущая — цена находится выше 200-дневной скользящей средней ($83,64), просматривается 2 восходящих тренда.

Новостной фон

∙ Иран и Израиль обменялись атаками, которые не принесли ни одной из сторон значимых разрушений. После этого нефть перешла в фазу охлаждения. Тем не менее, по мере ослабления иранской угрозы, Израиль вновь обращает свое внимание на ХАМАС — возможна спецоперация в городе Рафахе на юге Газы.

∙ Китай закупает малазийской нефти в два раза больше, чем Малайзия на самом деле производит. Причина, по данным Bloomberg, проста: Китай переименовывает каждый баррель импортируемой иранской нефти в малазийскую, бросая тем самым вызов санкциям США.

∙ Еженедельная переработка нефти в России близка к 11-месячному минимуму. Причина — приостановка Орского НПЗ из-за наводнения, ремонты на НПЗ, подвергшихся атакам дронов.

∙ Saudi Aramco начала переговоры о покупке 10% акций китайской Hengli Petrochemical Ltd.

∙ Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA планирует расширить использование цифровой валюты при экспорте нефти и топлива, поскольку США вновь вводят нефтяные санкции в отношении страны.

∙ Поставки российской нефти в Китай в марте приблизились к рекордному уровню.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США торгуются в рамках сужающегося боковика. Какие-либо направленные тенденции в инструменте выделить сложно. 26 апреля — последний день обращения текущего контракта, что не добавляет ему активности. Следующий контракт торгуется в районе $2 за MMBtu, что в целом соответствует прогнозу EIA по средней цене на II квартал.

Спотовые цены на природный газ в США в последнее время снижаются, заполненность хранилищ остается на высоком уровне. Оживление котировкам может придать сокращение добычи, заявленное крупными производителями, а также приближение сезона летней жары.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»