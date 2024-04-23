∙ Иран и Израиль обменялись атаками, которые не принесли ни одной из сторон значимых разрушений. После этого нефть перешла в фазу охлаждения. Тем не менее, по мере ослабления иранской угрозы, Израиль вновь обращает свое внимание на ХАМАС — возможна спецоперация в городе Рафахе на юге Газы.