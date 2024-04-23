Названа средняя медианная зарплата в России: рост за год — 12%

Конечно, не все сегодня имеют возможность существовать и функционировать за счет государственной казны. Частные компании вынуждены увеличивать цены на свою продукцию и услуги, чтобы улучшать зарплатные условия. В свою очередь, рост издержек в тандеме с ростом зарплат ведет к усилению инфляции, что крайне беспокоит Центробанк. И совсем плохо, отмечает регулятор, что процесс не сопровождается повышением производительности труда. В этой связи профессор указывает на высокую степень ответственности за сложившуюся ситуацию самого ЦБ: при высокой, а по сути, запретительной ключевой ставке в 16% никто в России не будет инвестировать в новое оборудование, технологии, станки, механизмы. Словом, во всё то, из чего складывается рост производительности труда.