Названа средняя медианная зарплата в России: рост за год — 12%

Дефицит кадров, охвативший практически все сектора российской экономики, продолжает оказывать решающее влияние на уровень оплаты наемного труда. По сравнению с показателем первого квартала прошлого года предлагаемая работодателями медианная зарплата увеличилась почти на треть — с 51 тысячи до 64,2 тысячи рублей. Тренд внешне благостный, но хотелось бы понять: как долго он продлится, учитывая, что ресурсы компаний не безграничны? Особенно у тех, кто не финансируется напрямую из бюджета.
В размещенных в марте вакансиях работодатели указывали суммы на 12,7% выше, чем в январе. Основная причина — нехватка рабочих рук у 70% компаний, причем еще в июле 2023-го с такой проблемой сталкивалось 56% представителей корпоративного сектора, отмечает ЦБ в отчете о региональной экономике. Самый заметный рост предлагаемых зарплат — в сфере транспорта (вдвое, до 94 тыс. рублей), строительстве (в 1,5 раза, до 69 тыс.) и на производстве (+24%, до 80 тыс.). Речь идет именно о медианном, а не о среднем значении: в половине вакансий доход предлагается меньше вышеупомянутых 64,2 тыс. рублей, а в другой половине — больше. Такой метод расчета считается более показательным и точным.
По словам аналитиков рекрутинговых агентств, в основном на рынке труда востребованы инженерно-технические работники (ИТР) средней и высокой квалификации, а также водители и специалисты в сфере продаж и обслуживания — это каждая пятая вакансия. Среди наиболее популярных низкоквалифицированных профессий в максимальном выигрыше оказались курьеры, чья средняя зарплата в 2023 году выросла на 30−40%, до отметки в 100 тыс. рублей. По-прежнему активно набирают персонал государственные предприятия, что обусловлено запуском большого количества проектов, в том числе по импортозамещению и в оборонном секторе.
«Восходящий зарплатный тренд продлится как минимум до конца 2024 года», — уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Проблемы на рынке труда далеко не решены, кадровый голод никуда не денется, работодатели как переманивали работников, так и будут продолжать это делать. Зарплаты будут расти в машиностроении, в ВПК, плюс на жалованье участникам СВО идут весьма немалые бюджетные деньги. Если, скажем, человек из Читинской области может пойти в зону СВО за 200 тыс. в месяц по контракту, он ни за что не согласится на 20 тыс. на гражданке. Это важный драйвер общей зарплатной динамики.
Кроме того, по мнению эксперта, нарастает переток кадров между секторами, что свидетельствует об ослаблении межотраслевых барьеров. «Поскольку работодатель предпочитает иметь у себя квалифицированных специалистов, он готов вкладываться в обучение, в переподготовку тех, кто пришел к нему из другой профессии», — утверждает специалист.
Конечно, не все сегодня имеют возможность существовать и функционировать за счет государственной казны. Частные компании вынуждены увеличивать цены на свою продукцию и услуги, чтобы улучшать зарплатные условия. В свою очередь, рост издержек в тандеме с ростом зарплат ведет к усилению инфляции, что крайне беспокоит Центробанк. И совсем плохо, отмечает регулятор, что процесс не сопровождается повышением производительности труда. В этой связи профессор указывает на высокую степень ответственности за сложившуюся ситуацию самого ЦБ: при высокой, а по сути, запретительной ключевой ставке в 16% никто в России не будет инвестировать в новое оборудование, технологии, станки, механизмы. Словом, во всё то, из чего складывается рост производительности труда.
«Мартовский показатель медианной зарплаты в 64,2 тыс. рублей вполне соответствует реальному положению вещей в экономике», — отмечает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. В целом он согласуется и с показателем средней зарплаты в 4-м квартале 2023 года, которая, по официальным данным, составила 64,4 тыс. рублей. Годом ранее было 49 тыс. Эти цифры можно сопоставить с фиксированным набором товаров и услуг, утвержденным постановлением Росстата. Там 81 позиция. Так вот, соотношение средней зарплаты и стоимости потребительской корзины увеличилось с 2,55 раза (в конце 2022 года) до 2,91 (в конце 2023-го).
«Однако если рассмотреть сюжет в региональном разрезе, вырисовываются огромная дифференциация», — говорит Смирнов. Средняя зарплата в Москве — 136 тыс., а в республике Крым — 36 тыс., в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Мордовии — по 32 тыс. Серьезный дисбаланс наблюдается и по видам экономической деятельности. Работники нефтегазовой отрасли получают в среднем 130 тыс. рублей, например, в 2023 году такая зарплата была в Ямало-Ненецком АО. И пока непонятно, как долго государство будет находить деньги на поддержку промышленных и сырьевых производств. В условиях, когда санкции ужесточаются, а экономика по-прежнему пребывает в перегретом состоянии, я бы поостерегся делать даже среднесрочные прогнозы.