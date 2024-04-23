Каким будет курс рубля 24 апреля

Российский рынок акций во вторник обновил двухлетний максимум по индексу Мосбиржи, после чего перешел к коррекции. На общую динамику рынка мог влиять спад тяжеловесных акций Сбера, которые таким образом отреагировали на объявление рекордных дивидендов — 750 млрд руб., или 50% от чистой прибыли за 2023 г. По-видимому, часть владельцев бумаг банка предпочла зафиксировать прибыль по факту, из спекулятивных соображений.
Внешний фон оставался разнородным. В отличие от китайских бирж, завершивших торги в красной зоне, большая часть европейских площадок, в частности Euro Stoxx 50 и немецкий DAХ, как и американские фьючерсы, в основном зеленели. В еврозоне предварительный апрельский индекс экономической активности PMI в производстве уступил ожиданиям, оставшись в зоне снижения (под 50 п.), а вот по сектору услуг — 52,9 п. — показатель восстановился до значения лета 2023 г. В США соответствующие индексы вышли хуже прогнозов.
В середине недели на американском рынке выйдут данные по потребительской активности и информация EIA о недельных изменениях запасов нефти и нефтепродуктов. Квартальные финотчеты завтра представят IBM, AT&T, Lam Research. РусГидро в этот день опубликует операционные результаты за I квартал 2024 г. Южуралзолото обнародует отчет по МСФО за 2023 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 апреля — 3400−3500 п.
Рубль во вторник укреплялся к доллару, валютная пара заглядывала ниже 93. Локально баланс складывается в пользу рубля. Во-первых, все ближе пик налогового периода, из-за праздников он выпадет на 2 мая. Экспортеры продают на рынке дополнительные объемы инвалют, что отражается в виде периодических импульсных движений рубля вверх. Кроме того, из СМИ стало известно о том, что нормы репатриации и продажи выручки для экспортеров будут пролонгированы до конца года. И хотя по сути это ничего не изменит для рубля, из «уравнения» ушла часть спекулятивно настроенных участников рынка, ставивших на отмену нормативов после апреля. Впрочем, нужно еще дождаться официальных заявлений и подробностей. Цены на нефть между тем отошли в район $86 по Brent, «черное золото» реагирует на спад ближневосточной напряженности и сильный глобальный доллар. Краткосрочно ждем пару доллар-рубль в пределах 92−95.
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