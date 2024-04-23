Каким будет курс рубля 24 апреля

Рубль во вторник укреплялся к доллару, валютная пара заглядывала ниже 93. Локально баланс складывается в пользу рубля. Во-первых, все ближе пик налогового периода, из-за праздников он выпадет на 2 мая. Экспортеры продают на рынке дополнительные объемы инвалют, что отражается в виде периодических импульсных движений рубля вверх. Кроме того, из СМИ стало известно о том, что нормы репатриации и продажи выручки для экспортеров будут пролонгированы до конца года. И хотя по сути это ничего не изменит для рубля, из «уравнения» ушла часть спекулятивно настроенных участников рынка, ставивших на отмену нормативов после апреля. Впрочем, нужно еще дождаться официальных заявлений и подробностей. Цены на нефть между тем отошли в район $86 по Brent, «черное золото» реагирует на спад ближневосточной напряженности и сильный глобальный доллар. Краткосрочно ждем пару доллар-рубль в пределах 92−95.