Как понять, что на ваш паспорт взяли кредит

Вопрос незаконного использования чужих документов для оформления кредитов является серьезной проблемой на протяжении многих лет. Однако какого-либо единого реестра кредитов и займов физлиц не существует, отмечает юрист.
По ее словам, самым надежным способом узнать о наличии кредитов, взятых на ваше имя, является запрос вашей кредитной истории.
Кредитная история покажет все кредиты, которые были оформлены на вас, включая даты и суммы кредитов.
По словам Яковлевой, запрос можно сделать через одно из шести уполномоченных бюро кредитных историй, контакты которых можно найти на сайте ЦБ.
«Если в вашей кредитной истории обнаружены незнакомые кредиты, следует обратиться в кредитные организации, выдавшие эти кредиты, с требованием предоставить информацию о кредитных договорах и деталях предоставления кредитов», — говорит эксперт.
Если факт мошенничества подтвердится, необходимо идти в полицию с заявлением о преступлении. Полиция проведет расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
Дополнительно юрист советует обратить внимание на общую защиту своих личных данных. Следует избегать предоставления копий паспорта неизвестным лицам и в сомнительных случаях, а также регулярно менять пароли к личным аккаунтам и банковским сервисам.
При необходимости надо обратиться к юристу, который специализируется на вопросах кредитования и защиты прав потребителей. Эксперт поможет оформить необходимые документы и представит ваши интересы в суде или перед кредитными институтами.
Также Яковлева напомнила, что с 1 марта 2025 года физические лица получат возможность бесплатно подавать через Госуслуги заявления во все квалифицированные бюро кредитных историй о самозапрете на заключение договоров потребительского кредита или займа. Многофункциональные центры начнут принимать такие обращения не позже 1 сентября 2025 года.
Кредитные организации и МФО должны будут проверять в бюро кредитных историй наличие такого запрета за 30 дней до заключения кредитного договора. В случае обнаружения информации о самозапрете кредитор обязан отказать в выдаче кредита и письменно уведомить заемщика о причине отказа на следующий рабочий день.
Кроме того, кредитные организации и МФО обязаны разместить информацию о возможности установления самозапрета в местах оказания своих услуг. Сейчас установить самозапрет на кредиты и займы через Госуслуги и МФЦ невозможно, однако клиенты могут обратиться в банк с просьбой ограничить определенные операции, к примеру, онлайн-транзакции.
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