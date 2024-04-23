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Как понять, что на ваш паспорт взяли кредит

Мошенники нередко оформляют на себя кредиты, используя украденные паспортные данные граждан. Как понять, что на ваш паспорт взяли кредит, рассказала Финансам Mail.ru Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Источник: РИА "Новости"

Вопрос незаконного использования чужих документов для оформления кредитов является серьезной проблемой на протяжении многих лет. Однако какого-либо единого реестра кредитов и займов физлиц не существует, отмечает юрист.

По ее словам, самым надежным способом узнать о наличии кредитов, взятых на ваше имя, является запрос вашей кредитной истории.

Кредитная история покажет все кредиты, которые были оформлены на вас, включая даты и суммы кредитов.

По словам Яковлевой, запрос можно сделать через одно из шести уполномоченных бюро кредитных историй, контакты которых можно найти на сайте ЦБ.

«Если в вашей кредитной истории обнаружены незнакомые кредиты, следует обратиться в кредитные организации, выдавшие эти кредиты, с требованием предоставить информацию о кредитных договорах и деталях предоставления кредитов», — говорит эксперт.

Если факт мошенничества подтвердится, необходимо идти в полицию с заявлением о преступлении. Полиция проведет расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

Дополнительно юрист советует обратить внимание на общую защиту своих личных данных. Следует избегать предоставления копий паспорта неизвестным лицам и в сомнительных случаях, а также регулярно менять пароли к личным аккаунтам и банковским сервисам.

При необходимости надо обратиться к юристу, который специализируется на вопросах кредитования и защиты прав потребителей. Эксперт поможет оформить необходимые документы и представит ваши интересы в суде или перед кредитными институтами.

Также Яковлева напомнила, что с 1 марта 2025 года физические лица получат возможность бесплатно подавать через Госуслуги заявления во все квалифицированные бюро кредитных историй о самозапрете на заключение договоров потребительского кредита или займа. Многофункциональные центры начнут принимать такие обращения не позже 1 сентября 2025 года.

Кредитные организации и МФО должны будут проверять в бюро кредитных историй наличие такого запрета за 30 дней до заключения кредитного договора. В случае обнаружения информации о самозапрете кредитор обязан отказать в выдаче кредита и письменно уведомить заемщика о причине отказа на следующий рабочий день.

Кроме того, кредитные организации и МФО обязаны разместить информацию о возможности установления самозапрета в местах оказания своих услуг. Сейчас установить самозапрет на кредиты и займы через Госуслуги и МФЦ невозможно, однако клиенты могут обратиться в банк с просьбой ограничить определенные операции, к примеру, онлайн-транзакции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»