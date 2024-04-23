Как понять, что на ваш паспорт взяли кредит

Кроме того, кредитные организации и МФО обязаны разместить информацию о возможности установления самозапрета в местах оказания своих услуг. Сейчас установить самозапрет на кредиты и займы через Госуслуги и МФЦ невозможно, однако клиенты могут обратиться в банк с просьбой ограничить определенные операции, к примеру, онлайн-транзакции.