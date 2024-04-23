Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,91−1,14%

Внешний фон оставался разнородным. «В отличие от китайских бирж, завершивших торги в “красной зоне”, большая часть европейских площадок — в частности, Euro Stoxx 50 и немецкий DAХ, как и американские фьючерсы, в основном “зеленели”. В еврозоне предварительный апрельский индекс экономической активности PMI в производстве уступил ожиданиям, оставшись в зоне снижения (под 50 пунктов), а вот по сектору услуг — 52,9 пункта — показатель восстановился до значения лета 2023 года. В США соответствующие индексы вышли хуже прогнозов», — добавил эксперт.