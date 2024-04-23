Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,91−1,14%

«На общую динамику рынка мог повлиять спад тяжеловесных акций Сбера, которые таким образом отреагировали на объявление рекордных дивидендов — 750 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли за 2023 год. По-видимому, часть владельцев бумаг банка предпочла зафиксировать прибыль по факту из спекулятивных соображений», — сказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон оставался разнородным. «В отличие от китайских бирж, завершивших торги в “красной зоне”, большая часть европейских площадок — в частности, Euro Stoxx 50 и немецкий DAХ, как и американские фьючерсы, в основном “зеленели”. В еврозоне предварительный апрельский индекс экономической активности PMI в производстве уступил ожиданиям, оставшись в зоне снижения (под 50 пунктов), а вот по сектору услуг — 52,9 пункта — показатель восстановился до значения лета 2023 года. В США соответствующие индексы вышли хуже прогнозов», — добавил эксперт.
Рынок акций.
Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ТКС Холдинга (+1,6%). «Скорее всего, рост произошел после обнародования возможного коридора цен покупки Росбанка и на ожиданиях, что приобретение холдингом Росбанка пройдет без каких-либо значимых сложностей», — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались акции «Циан» (-4,9%) в ходе коррекции после роста накануне, также предположила эксперт.
Прогноз на 24 апреля.
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 24 апреля — 3 400 — 3 500 пунктов, по паре доллар-рубль — 92−95 рублей.
По ожиданиям Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи может 24 апреля колебаться снова в коридоре 3 400 — 3 500 пунктов, доллар может провести торги в интервале 92−94 рублей, евро — в коридоре 98−100 рублей, юань — в диапазоне 12,7−13,2 рубля.
В середине недели на американском рынке выйдут данные по потребительской активности и информация EIA о недельных изменениях запасов нефти и нефтепродуктов. Квартальные финотчеты 24 апреля представят IBM, AT&T, Lam Research. «Русгидро» в этот день опубликует операционные результаты за первый квартал 2024 года. «Южуралзолото» обнародует отчет по МСФО за 2023 год.