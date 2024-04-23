Греф: большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов нет

«Если говорить о замороженных активах, мне не кажется, что там какой-то большой прогресс может быть сейчас. Я знаю, что постепенно идет работа по разблокировке, но это пока точечные решения, скорее всего, в таком же режиме это всё и будет продолжаться», — сказал он на пресс-конференции.
Греф также ответил на вопрос журналистов о том, какая часть акций Сбербанка в настоящее время приходится на нерезидентов и какая заморожена на счетах типа С. По его словам, это станет известно после того, как банк закроет реестр.
«Если судить по прошлому году, у нас порядка 17% было акционеров, чьи активы заморожены и средства от дивидендов которых поступают на счета типа С», — добавил глава Сбербанка.
Ранее, 11 марта, Минфин РФ сообщил, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, все сделки должны быть завершены до 1 сентября 2024 года. Организатором торгов было назначено ООО «Инвестиционная палата».
20 марта верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил членам объединения направить 90% прибыли от замороженных российских активов на военную помощь Киеву. Он пояснил, что эта часть будет выделена через Европейский фонд мира, а остальные 10% — через бюджет Евросоюза. Затем меру одобрила Еврокомиссия. Однако на следующий день саммит лидеров стран ЕС не утвердил практических решений.
25 марта стало известно, что брокеры начали принимать заявки на участие в выкупе ценных бумаг россиян, которые заблокированы в Евросоюзе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в случае конфискации своих активов Россия будет руководствоваться принципом взаимности с правом на ответ. По словам дипломата, он может распространяться на западные средства и имущество в российской юрисдикции.
Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центрального банка РФ.