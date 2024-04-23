Греф: большого прогресса в обмене замороженными активами частных инвесторов нет

«Если говорить о замороженных активах, мне не кажется, что там какой-то большой прогресс может быть сейчас. Я знаю, что постепенно идет работа по разблокировке, но это пока точечные решения, скорее всего, в таком же режиме это всё и будет продолжаться», — сказал он на пресс-конференции.