Минфин объявил о начале обмена замороженными активами с иностранцами

Правительственная комиссия утвердила условия для проведения обмена россиян замороженными активами с иностранцами, сообщает Минфин в своем телеграм-канале.
«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении Минфина.
Прием заявок россиян начнется 25 марта и завершится 8 мая, физические лица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов.
Иностранцы получат возможность выкупить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С».
Для сделок установлена предельная сумма — 100 тысяч рублей на одного инвестора.
Финальная цена выкупа определится по итогам отбора заявок от нерезидентов, но в любом случае она будет не ниже стоимости актива в рублях на закрытие торгов 22 марта текущего года.
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