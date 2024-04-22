В СФ обсудили программу повышения эффективности использования сельхозугодий

В пятницу в Совете федерации на парламентских слушаниях были подведены промежуточные итоги вовлечения сельхозземель в оборот в рамках запущенной в 2022 году профильной госпрограммы. Речь идет как о выявлении ранее неиспользуемых земель, так и об изъятии в пользу государства ненадлежащим образом используемых участков. Выяснилось, что темпы у этих процессов пока невысоки: за 2022−2023 годы, по данным Минсельхоза, было вовлечено в оборот 950 тыс. га (из которых аграриям передали 350 тыс. га) — при плане вовлечения к 2030 году 13 млн га. В 2024 году работу обещано ускорить и вовлечь в оборот как минимум 900 тыс. га.
Слабая динамика объясняется тем, что в первые годы для отработки механизмов выявления участков были заложены невысокие целевые показатели. Далее ускорить процесс должно формирование карт-схем сельхозземель (сейчас составлены для 49% таких участков, завершить работу планируется к концу 2025 года), что позволит готовить пакетные предложения для инвесторов по возможному использованию участков (например, какие культуры там могут выращиваться). Минсельхоз тем не менее, по словам замглавы ведомства Максима Увайдова, недоволен темпами изъятия неиспользуемых или ненадлежащим образом используемых земель. «Темпы и объемы должны быть другие», — сказал чиновник, признав, что «есть ряд процедур, которые затягивают процесс вовлечения».
Как пояснила глава департамента земельной политики Минсельхоза Светлана Евтушенко, полноценной работе, в частности, препятствует мораторий на проверки бизнеса. При появлении индикаторов риска надзорные органы для проведения проверки должны получить согласование прокуратуры, но порой Россельхознадзор сталкивается с отказами по формальным причинам и требованием проведения перед этим не менее двух профилактических мероприятий (выездных обследований). В итоге, по ее словам, с первого выездного обследования до инициирования процедуры изъятия земель проходит 6−8 месяцев.
Кроме того, есть случаи уклонения от ответственности путем заключения договоров краткосрочной аренды, которые не подлежат госрегистрации, — из-за этого требуется повторное согласование мероприятий. В связи с этим Минсельхоз готовит инициативу об установлении обязательности регистрации договоров аренды сельхозземель независимо от сроков их действия. Кроме того, обсуждается возможность разрешить ведомству выдавать предписания по итогам выездных обследований, а не проверок. Другая инициатива, которая должна стимулировать надлежащее использование земель, предложена Россельхознадзором — это учет факта нарушений при принятии решений о выделении господдержки. В Минсельхозе уже рассматривают возможныости — например, введение понижающего коэффициента при выделении госсубсидии.
В целом же, как следовало из дискуссии, для защиты от выбытия имеющихся сельхозземель необходимы системные законодательные решения. В частности, отметил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий, сейчас ведомство совместно с Минсельхозом работает над законопроектом о внесении данных о границах сельхозземель и входящих в их состав сельскохозяйственных угодий в ЕГРН (см. «Ъ» от 11 апреля).
Кроме того, по его словам, неурегулированным остается правовой режим разрешенного использования сельхозугодий — необходимо установить законом, каким образом можно менять виды разрешенного использования таких земель с одного вида сельхозпроизводства на другой. По словам Светланы Евтушенко, установить правовой режим сельхозугодий планируется в законопроекте о землеустройстве — его планируется подготовить к концу этого года.