В СФ обсудили программу повышения эффективности использования сельхозугодий

В пятницу в Совете федерации на парламентских слушаниях были подведены промежуточные итоги вовлечения сельхозземель в оборот в рамках запущенной в 2022 году профильной госпрограммы. Речь идет как о выявлении ранее неиспользуемых земель, так и об изъятии в пользу государства ненадлежащим образом используемых участков. Выяснилось, что темпы у этих процессов пока невысоки: за 2022−2023 годы, по данным Минсельхоза, было вовлечено в оборот 950 тыс. га (из которых аграриям передали 350 тыс. га) — при плане вовлечения к 2030 году 13 млн га. В 2024 году работу обещано ускорить и вовлечь в оборот как минимум 900 тыс. га.