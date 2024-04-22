В работе приложения и сайта Альфа-банка произошли сбои

Неполадки в работе начали наблюдаться после 20:00 мск. К 20:20 мск 2 072 пользователя пожаловались на общий сбой, свидетельствуют данные DownRadar. Больше всего сообщений о сбоях поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение, сайт и “Альфа-онлайн”. Скоро все снова заработает», — сообщили ТАСС в кредитной организации.
Позднее в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что все сервисы вновь стали работать в штатном режиме, технические работы окончены.