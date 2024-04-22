Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции, но остаются ниже 5000 пунктов. На этой неделе в США перед заседанием ФРС в самом конце апреля будут ждать публикации предварительного ВВП страны за 1-й квартал текущего года, а также базового ценового индекса потребления за март.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 1,1% соответственно. Рублевый индикатор вновь держит курс на пик текущего года 3479 пунктов с ближайшей поддержкой у 3455 пунктов. Долларовый РТС обновил максимум с ноября 2022 года и поднялся до 1175 пунктов со следующим сопротивлением 1180 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,10 ₽, 99,30 ₽ и 12,82 ₽ соответственно. В ближайшие дни рубль будет ждать новостей в отношении указа об обязательной продаже валютной выручки (срок его действия истекает уже 30 апреля), а в пятницу — заседания ЦБ РФ, процентная ставка на котором скорее всего будет сохранена на уровне 16%.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном в РФ продолжат ждать корпоративных новостей в виде отчетностей за 1-й квартал текущего года и весь 2023 год, а также объявлений о дивидендах, которые на этой неделе запланированы от Татнефти и Северстали. Инарктика рекомендовала выплаты за 2023 год в размере 10 ₽ на акцию с доходностью 1%. На Мосбирже 25 апреля при этом начнутся торги акциями МТС-Банка, что может увеличить интерес в том числе к самой МТС, от которой в ближайшие недели также ждут дивидендных новостей.

События дня:

  • встреча Еврогруппы (13.00 мск)
  • выступление главы ЕЦБ Лагард (18.30 мск)
  • операционные результаты РусАгро, ТГК-1, Норникеля, Европлана за 1-й кв 2024 г
  • финансовые результаты X5 Retail Group за 1-й кв 2024 г по МСФО
  • квартальные результаты Verizon

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».