Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции, но остаются ниже 5000 пунктов. На этой неделе в США перед заседанием ФРС в самом конце апреля будут ждать публикации предварительного ВВП страны за 1-й квартал текущего года, а также базового ценового индекса потребления за март.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 1,1% соответственно. Рублевый индикатор вновь держит курс на пик текущего года 3479 пунктов с ближайшей поддержкой у 3455 пунктов. Долларовый РТС обновил максимум с ноября 2022 года и поднялся до 1175 пунктов со следующим сопротивлением 1180 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,10 ₽, 99,30 ₽ и 12,82 ₽ соответственно. В ближайшие дни рубль будет ждать новостей в отношении указа об обязательной продаже валютной выручки (срок его действия истекает уже 30 апреля), а в пятницу — заседания ЦБ РФ, процентная ставка на котором скорее всего будет сохранена на уровне 16%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном в РФ продолжат ждать корпоративных новостей в виде отчетностей за 1-й квартал текущего года и весь 2023 год, а также объявлений о дивидендах, которые на этой неделе запланированы от Татнефти и Северстали. Инарктика рекомендовала выплаты за 2023 год в размере 10 ₽ на акцию с доходностью 1%. На Мосбирже 25 апреля при этом начнутся торги акциями МТС-Банка, что может увеличить интерес в том числе к самой МТС, от которой в ближайшие недели также ждут дивидендных новостей.
События дня:
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (18.30 мск)
- операционные результаты РусАгро, ТГК-1, Норникеля, Европлана за 1-й кв 2024 г
- финансовые результаты X5 Retail Group за 1-й кв 2024 г по МСФО
- квартальные результаты Verizon
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