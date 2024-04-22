Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном в РФ продолжат ждать корпоративных новостей в виде отчетностей за 1-й квартал текущего года и весь 2023 год, а также объявлений о дивидендах, которые на этой неделе запланированы от Татнефти и Северстали. Инарктика рекомендовала выплаты за 2023 год в размере 10 ₽ на акцию с доходностью 1%. На Мосбирже 25 апреля при этом начнутся торги акциями МТС-Банка, что может увеличить интерес в том числе к самой МТС, от которой в ближайшие недели также ждут дивидендных новостей.