Россиянам назвали число баллов для хорошей пенсии

Он напомнил, что число пенсионных коэффициентов зависит от начисленных за период работы взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности трудового стажа. За каждый полностью отработанный год начисляют максимум 10 пенсионных баллов, один балл в этом году стоит 133,05 рубля.