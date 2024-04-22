Регистрировать недвижимость разрешат за один день

Кроме того, в ЕГРН будут делать отметки о том, что у собственников долей недвижимости есть соглашение о ее использовании. Соглашение между участниками общей долевой собственности может быть заключено в различных жизненных ситуациях, указывается в пояснительных документах. Например, при использовании жилого дома или здания торгового центра (собственники договариваются о том, что различные помещения используются разными участниками общей долевой собственности). Наличие такого соглашения может повлиять на решение потенциального покупателя приобрести долю в праве на имущество если он заранее будет знать, что между другими участниками общей долевой собственности уже сложился определенный порядок использования имущества, закрепленный в соглашении. Сейчас регистрации подлежат только договоры пользования, касающиеся земельных участков и объектов культурного наследия.