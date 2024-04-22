Регистрировать недвижимость разрешат за один день

Законопроект затрагивает, в частности, ситуации с завещательным отказом: когда наряду с собственником право пользования жильем имеют другие лица — на указанный в завещании срок. Отметки в ЕГРН об этом сейчас можно вносить, но это не обязательно. Если же они, как предлагается законопроектом, появятся, то это даст возможность избежать ситуаций, когда новые собственники сталкиваются с таким обременением — жильцами, которых не выселить — уже после совершения сделки.
Кроме того, в ЕГРН будут делать отметки о том, что у собственников долей недвижимости есть соглашение о ее использовании. Соглашение между участниками общей долевой собственности может быть заключено в различных жизненных ситуациях, указывается в пояснительных документах. Например, при использовании жилого дома или здания торгового центра (собственники договариваются о том, что различные помещения используются разными участниками общей долевой собственности). Наличие такого соглашения может повлиять на решение потенциального покупателя приобрести долю в праве на имущество если он заранее будет знать, что между другими участниками общей долевой собственности уже сложился определенный порядок использования имущества, закрепленный в соглашении. Сейчас регистрации подлежат только договоры пользования, касающиеся земельных участков и объектов культурного наследия.
Появится и возможность ускоренно зарегистрировать права на недвижимость в Росреестре. Сейчас на это отводится около недели, однако по желанию заявителя можно будет делать это в течение одного рабочего дня. Это позволит заявителям в случае необходимости провести срочные сделки с недвижимостью. Такая опция может пригодиться в особых жизненных обстоятельствах (переезд, трудная ситуация и др.) или экономическими причинами (одобрение ипотеки, наличие взаимосвязанных сделок). При этом, однако, будет предусмотрен особый размер госпошлины. Перечень видов регистрационных действий, которые можно будет сделать ускоренно, будет размещаться на сайте Росреестра.
Планом законопроектной деятельности предполагалось, что законопроект будет представлен в правительство в июне нынешнего года, а внесен в Госдуму в феврале 2025 года. Однако в тексте законопроекта предусмотрено его частичное вступление в силу уже с июля нынешнего года.