Некоторым россиянам придется отчитаться по НДФЛ не позднее 2 мая

Декларацию по форме 3-НДФЛ следует подать в налоговую инспекцию по месту учета или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». По общему правилу, срок подачи ограничен периодом с 1 января по 30 апреля включительно. Но в этом году с учетом выходных и праздников он продлевается до 2 мая 2024 года включительно. При этом указанный срок не распространяется на получение налоговых вычетов. Отчетность для этой цели можно представить в любое время в течение года.