Некоторым россиянам придется отчитаться по НДФЛ не позднее 2 мая

Данная обязанность возникает у лиц, которые получили доход от реализации жилой недвижимости, земельного участка либо транспортного средства, предоставления в аренду имущества, продажи ценных бумаг, выигрыша в лотерею суммы в размере до 15 000 рублей. Также придется отчитаться тем, кто получил дорогие подарки не от близких родственников и доходы от заграничных источников.
Кроме того, обязанность сдать отчетность есть у индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой нотариусов и учредивших адвокатские кабинеты адвокатов.
Декларацию по форме 3-НДФЛ следует подать в налоговую инспекцию по месту учета или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». По общему правилу, срок подачи ограничен периодом с 1 января по 30 апреля включительно. Но в этом году с учетом выходных и праздников он продлевается до 2 мая 2024 года включительно. При этом указанный срок не распространяется на получение налоговых вычетов. Отчетность для этой цели можно представить в любое время в течение года.
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