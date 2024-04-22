Нефть. Цели коррекции

∙ Следующие санкции ЕС против России могут быть направлены против теневого флота — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. «Принятие 14-го пакета санкций — одна из самых важных вещей», — сказал Билльстрём, прибыв на встречу. «Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота». Обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.