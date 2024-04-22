Нефть. Цели коррекции

Нефть марки Brent продолжает спуск — котировки опустились ниже $86 за баррель. Причина — спад напряженности на Ближнем Востоке.
На каком уровне остановится падение? Многое зависит от того, какую риск-премию закладывали трейдеры в стоимость нефти. Согласно опросу Bloomberg Intelligence, надбавка за геополитический риск находилась в диапазоне $2−5 за баррель.
Краткосрочная техническая картина указывает на следующие уровни поддержки:
— уровень 50-дневной скользящей средней — $85,88 за баррель;
— тренд декабря прошлого года — $84,2 за баррель;
— 200-дневная скользящая средняя — $83,64 за баррель
Среднесрочная картина все-таки на стороне быков — восходящий тренд не сломлен.
Новостной фон
∙ Палата представителей США приняла новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Они в частности затронут транзакции между китайскими финансовыми учреждениями и попавшими под санкции иранскими банками, используемыми для покупки нефти и продуктов нефтепереработки. По оценке S&P Global, новые ограничения вряд ли нарушат поставки сырой нефти в Китай — местные независимые НПЗ найдут способы обхода санкций.
∙ Следующие санкции ЕС против России могут быть направлены против теневого флота — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. «Принятие 14-го пакета санкций — одна из самых важных вещей», — сказал Билльстрём, прибыв на встречу. «Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота». Обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США не подают признаков жизни. Более того, 26 апреля — последний день обращения текущего контракта. Следующий торгуется по цене $1,969 за MMBtu. Прогноз EIA по средней цене на 2-й квартал — $2 за MMBtu.
Спотовые цены на природный газ в США продолжают снижаться из-за улучшения погодных условий. Оживление котировкам может придать сокращение добычи, заявленное крупными производителями, а также приближение сезона летней жары.
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