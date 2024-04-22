Неделя перед длинными «майскими»: ключевая ставка и корпоративные события на рынке акций

Рабочая неделя перед «длинными» майскими выходными всегда накладывает особый отпечаток на инвестиционные решения участников рынка, готовящихся к отдыху. Однако на этой неделе все внимание инвесторов будет приковано, прежде всего, к очередному заседанию ЦБ России по ключевой ставке. Многочисленные опросы показывают, что участники рынка не ожидают изменения ставки. В текущих условиях все хотят услышать комментарии главы Центрального банка относительно возможных дальнейших шагов регулятора.
Похожая ситуация складывается на рынке США. Члены Комитета по открытому рынку, который принимает решения о величине учетной ставки, в своих интервью допускают, что ставка в США не будет меняться вплоть до конца текущего года. Столько резкое изменение позиции регулятора по сравнению с ожиданиями, доминировавшими на рынке в конце прошлого года, привело к росту волатильности многих финансовых инструментов. Очередное заседание ФРС США пройдет 1 мая 2024 года.
На российском рынке акций произойдет ряд важных событий. Стоит обратить внимание на начало судебного процесса по иску Минпромторга к компании X5 Retail Group. Решения, которые будут приняты в результате этих слушаний, могут дать старт процессу редомициляции лидера розничной торговли российского рынка.
На рынке нефти аналитики вновь заговорили о возможном росте котировок до уровня 100 долларов за баррель. В случае снижения геополитической напряженности коррекция цены нефти может составить указанную величину. Однако, большее влияние на ситуацию на рынке нефти окажет позиция ОПЕК+. Для стабилизации положения нефтедобывающие страны могут вернуть на рынок 2 млн баррелей в сутки добычи.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»