Неделя перед длинными «майскими»: ключевая ставка и корпоративные события на рынке акций

Похожая ситуация складывается на рынке США. Члены Комитета по открытому рынку, который принимает решения о величине учетной ставки, в своих интервью допускают, что ставка в США не будет меняться вплоть до конца текущего года. Столько резкое изменение позиции регулятора по сравнению с ожиданиями, доминировавшими на рынке в конце прошлого года, привело к росту волатильности многих финансовых инструментов. Очередное заседание ФРС США пройдет 1 мая 2024 года.